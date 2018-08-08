27 человек эвакуировали из пятиэтажки из-за пожара в Кемерове
Один мужчина погиб.
Один мужчина погиб.
В многоэтажном доме в Кемерове ночью произошел пожар.
По сообщению
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Когда пожарные приехали, жильцы уже эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы вывели из задымленных помещений 27 человек.
В квартире на первом этаже, где и произошло возгорание, пожарные обнаружили мужчину с признаками отравления угарным газом. В комнате тлел диван, предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.