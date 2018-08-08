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08:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

27 человек эвакуировали из пятиэтажки из-за пожара в Кемерове

Один мужчина погиб.

В многоэтажном доме в Кемерове ночью произошел пожар.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сообщение о возгорании в доме по улице Дегтярева поступило в 04:34 часа. На место выехали 11 человек и 4 единицы спецтехники. Пожар был локализован в 04:46 часов и полностью ликвидирован в 04:47 часов.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Когда пожарные приехали, жильцы уже эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы вывели из задымленных помещений 27 человек.

В квартире на первом этаже, где и произошло возгорание, пожарные обнаружили мужчину с признаками отравления угарным газом. В комнате тлел диван, предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

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