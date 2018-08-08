27 человек эвакуировали из пятиэтажки из-за пожара в Кемерове

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сообщение о возгорании в доме по улице Дегтярева поступило в 04:34 часа. На место выехали 11 человек и 4 единицы спецтехники. Пожар был локализован в 04:46 часов и полностью ликвидирован в 04:47 часов.