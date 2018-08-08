Красноярцев позвали на публичные слушания по строительству автодороги в Советском районе

С проектом можно ознакомиться с 15 августа на экспозиции в здании департамента градостроительства: ул. Карла Маркса, 95, 2 этаж (в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00). Публичные слушания пройдут с 8 августа по 8 сентября 2018 года. Принять участие в них могут правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, которые находятся на рассматриваемой территории. Собрание участников публичных слушаний состоится 23 августа в 18:00 часов в зале заседаний (каб. 303) по адресу: ул. Карла Маркса, 95. Предложения и замечания по проекту принимаются с 15 августа по 28 августа.