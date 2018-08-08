Красноярцев позвали на публичные слушания по строительству автодороги в Советском районе
Новая дорога необходима для обеспечения транспортной доступности промышленных и складских объектов.
Новая дорога необходима для обеспечения транспортной доступности промышленных и складских объектов.
Управление архитектуры объявило о начале публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории под строительство локальной автомобильной дороги в Советском районе Красноярска. Новая дорога необходима для обеспечения транспортной доступности промышленных и складских объектов.
Речь идет о площадке в границах существующей застройки, которая условно ограничена на севере — ул. Пограничников, на юге, востоке и западе —
«Согласно Правилам землепользования и застройки, рассматриваемая городская территория относится к зонам размещения объектов автомобильного транспорта и производственной зоне. Главная задача данного проекта — установить красные линии для возможности строительства автомобильной дороги», — пояснили в мэрии.
С проектом можно ознакомиться с 15 августа на экспозиции в здании департамента градостроительства: ул. Карла Маркса, 95, 2 этаж (в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00). Публичные слушания пройдут с 8 августа по 8 сентября 2018 года. Принять участие в них могут правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, которые находятся на рассматриваемой территории. Собрание участников публичных слушаний состоится 23 августа в 18:00 часов в зале заседаний (каб. 303) по адресу: ул. Карла Маркса, 95. Предложения и замечания по проекту принимаются с 15 августа по 28 августа.