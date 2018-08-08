Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Липницкая произвела фурор, показав растяжку - СМИ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Виктория Бекхэм наняла на работу собственного сына
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Почему стоит относиться к измене проще: 5 причин
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Мать убивших отца сестер сделала громкое заявление - СМИ
Выплыло прошлое Хачатуряна, убитого дочерьми
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым - СМИ
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
09:50 (мск), источник: Вести Приморье

Лотосы занялись самозахватом на озере под Уссурийском. Видеорепортаж Марии Нетребенко

Три гектара красоты. На озере под Уссурийском раньше времени началось цветение лотосов. Причем краснокнижный цветок так хорошо себя чувствует в водоеме, что каждый год покрывает собой все большие площади. И происходит это все с легкой руки… директора озера.

Источник: Вести Приморье

И снова жалко, что камера не передает аромат. Он у лотоса невероятный. Даже самый дорогой селективный парфюм не сравнится с ним. А еще это редкая во всех смыслах красота, ведь растет лотос в избранных местах.

Мария Нетребенко, корреспондент: «Лотосы помогают определить глубину водоема, здесь их нет — значит, тут достаточно глубоко, а вот глубина составляет метра 1,5—2 — это идеальные условия для лотосов, там их много и чувствуют они себя прекрасно».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сложно поверить, но вся эта красота рукотворна. 20 лет назад биолог Сергей Бруховецкий бросил в озеро первые семена лотоса, которые привез с Ханки. Слабо верил, что они приживутся. Но затем цветок доказал, что он не зря признан истинным символом Дальнего Востока. Выживает лотос в самых непростых условиях, а еще он очень своенравный.

Сергей Бруховецкий, директор «Озера лотосов»: «Лотосы сейчас уже занялись самозахватом, мы не планировали, чтобы их так много было, думали, что люди купаться будут, но нет — лотос вот сам здесь развивается, растет».

Лотос стал делом всей жизни для Сергея. Водоем он взял в аренду и теперь его должность звучит немного сказочно: «директор озера лотосов». К нему в гости полюбоваться цветением и поплавать среди бутонов приезжают туристы уже не только со всего края, но и из других стран.

Алла Федотова: «Каждый год мы сюда приезжаем, как альтернатива морю, удобно, близко от города».

Кстати, сейчас самый разгар цветения, новые бутоны будут раскрываться до 20 августа. Причем они будут особенно яркими и ароматными.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Россияне превращаются в «вечных детей» и поздно заключают браки
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз
Как подорожают коммунальные услуги после роста НДС
Медики рассказали о состоянии актера Сами Насери
Сергей Иванов рассказал о секретном плане по Грузии в 2008 году
В Крыму нашли затонувшее римское судно
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь