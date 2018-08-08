Лотосы занялись самозахватом на озере под Уссурийском. Видеорепортаж Марии Нетребенко

Источник: Вести Приморье

И снова жалко, что камера не передает аромат. Он у лотоса невероятный. Даже самый дорогой селективный парфюм не сравнится с ним. А еще это редкая во всех смыслах красота, ведь растет лотос в избранных местах.

Мария Нетребенко, корреспондент: «Лотосы помогают определить глубину водоема, здесь их нет — значит, тут достаточно глубоко, а вот глубина составляет метра 1,5—2 — это идеальные условия для лотосов, там их много и чувствуют они себя прекрасно».

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Сложно поверить, но вся эта красота рукотворна. 20 лет назад биолог Сергей Бруховецкий бросил в озеро первые семена лотоса, которые привез с Ханки. Слабо верил, что они приживутся. Но затем цветок доказал, что он не зря признан истинным символом Дальнего Востока. Выживает лотос в самых непростых условиях, а еще он очень своенравный.

Сергей Бруховецкий, директор «Озера лотосов»: «Лотосы сейчас уже занялись самозахватом, мы не планировали, чтобы их так много было, думали, что люди купаться будут, но нет — лотос вот сам здесь развивается, растет».

Лотос стал делом всей жизни для Сергея. Водоем он взял в аренду и теперь его должность звучит немного сказочно: «директор озера лотосов». К нему в гости полюбоваться цветением и поплавать среди бутонов приезжают туристы уже не только со всего края, но и из других стран.

Алла Федотова: «Каждый год мы сюда приезжаем, как альтернатива морю, удобно, близко от города».