Новый скоростной способ «латания» дорожных ям изобрели во Владивостоке
Горожане с изумлением наблюдали за грузовиком, который моментально «ликвидировал» на своем пути ямы разных размеров и глубины, сообщает DEITA. RU.
Горожане с изумлением наблюдали за грузовиком, который моментально «ликвидировал» на своем пути ямы разных размеров и глубины, сообщает DEITA. RU.
Но радости от долгожданного ремонта жители Ленинского района Владивостока так и не испытали.
«Возмутительное безобразие! — отметила в беседе жительница дома по улице Некрасовская, 76 Елизавета Сергеевна, — больше 15 лет на этом клочке дороги длиной не больше нескольких десятков метров ямы и ухабы, через которые страшно пройти. Но
В прошлом году часть дороги заасфальтировали — путь до середины продуктовых киосков стал легче. Но оставшиеся несколько десятков метров, особенно после подобного инновационного латания дорожных дыр, представляют угрозу. Что вы улыбаетесь? Для меня слово инновация — ругательное, потому что как начинаются
Это ж надо было до такого додуматься! Хотя несколько лет назад ямы на этой
Если машины стоят возле ям, когда водители подъезжают к киоскам и магазину, нам, жителям этого микрорайона, приходится идти по этим ямам, пока еще засыпанным доверху кусками асфальта. Тут и на
«Да, наши ямищи залатали быстро, — несколько минут и все, — присоединилась к разговору проходившая мимо жительница дома по проспекту Красного Знамени, 86. — Не знаем, кто так решил отремонтировать наши несчастные несколько десятков метров. Спрашивали у водителя — это администрация города ввела такие новые скоростные технологии? Ответа добиться не удалось. А ямы с каждым годом становятся все шире и глубже. Это особенно видно после сильного дождя — все залито, потому что вода стоит в ямах и ямках. Зимой они покрываются льдом, так что у нас образуется десяток таких
По словам горожан, этих нескольких десятков метров нет в плане ремонта и на текущий год.
Инна Эстрина.