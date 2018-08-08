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09:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Новый скоростной способ «латания» дорожных ям изобрели во Владивостоке

Горожане с изумлением наблюдали за грузовиком, который моментально «ликвидировал» на своем пути ямы разных размеров и глубины, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Но радости от долгожданного ремонта жители Ленинского района Владивостока так и не испытали.

«Возмутительное безобразие! — отметила в беседе жительница дома по улице Некрасовская, 76 Елизавета Сергеевна, — больше 15 лет на этом клочке дороги длиной не больше нескольких десятков метров ямы и ухабы, через которые страшно пройти. Но по-другому к нашему базарчику не подойти, да и к супермаркету тоже, это единственная дорога.

В прошлом году часть дороги заасфальтировали — путь до середины продуктовых киосков стал легче. Но оставшиеся несколько десятков метров, особенно после подобного инновационного латания дорожных дыр, представляют угрозу. Что вы улыбаетесь? Для меня слово инновация — ругательное, потому что как начинаются какие-то эксперименты, все пропало.

Это ж надо было до такого додуматься! Хотя несколько лет назад ямы на этой дороге-тротуаре (здесь постоянно снуют машины и люди ходят), засыпали песком, но его быстро колесами машин «разнесло». Потом засыпали песко-солевой смесью, которая после зимы осталась. Тоже — дурь несусветная. А сейчас решили перещеголять самих себя: кусками от старого асфальта, непонятно, где нарытого…

Если машины стоят возле ям, когда водители подъезжают к киоскам и магазину, нам, жителям этого микрорайона, приходится идти по этим ямам, пока еще засыпанным доверху кусками асфальта. Тут и на здоровых-то ногах удержаться сложно, а я с палкой! Пробираюсь, держась за капот автомобилей, — возмущенно сказал горожанка.

Как выяснил корреспондент DEITA.RU, на минувшей неделе эти ямы уже засыпали кусками асфальта, но буквально через несколько дней их «выбило» колесами проезжающих машин. И еще неизвестно, сколько автомобилей пострадает от такого латания дыр на дороге. Сейчас ямы засыпали снова, и после дождя все превратились в острые, торчащие в разные стороны, куски.

«Да, наши ямищи залатали быстро, — несколько минут и все, — присоединилась к разговору проходившая мимо жительница дома по проспекту Красного Знамени, 86. — Не знаем, кто так решил отремонтировать наши несчастные несколько десятков метров. Спрашивали у водителя — это администрация города ввела такие новые скоростные технологии? Ответа добиться не удалось. А ямы с каждым годом становятся все шире и глубже. Это особенно видно после сильного дождя — все залито, потому что вода стоит в ямах и ямках. Зимой они покрываются льдом, так что у нас образуется десяток таких мини-катков, длинной от 10 сантиметров до полуметра и больше. Много лет обращаемся во всевозможные инстанции — администрацию Ленинского района, города — результата нет».

По словам горожан, этих нескольких десятков метров нет в плане ремонта и на текущий год.

Инна Эстрина.

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