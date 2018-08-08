Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Липницкая произвела фурор, показав растяжку - СМИ
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Сын Анфисы Чеховой растет копией матери
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер покатались на самокатах
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Оксану Федорову раскритиковали за «несуразный» наряд
Певица Бьянка вышла замуж
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым - СМИ
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Почему из-за должника в доме могут страдать все
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
08:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинцы увидят солнечное затмение и звездопад года

Челябинцы увидят солнечное затмение и звездопад года.

Самый красивый звездопад года и солнечное затмение южноуральцы увидят в эти выходные, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Луна закроет Солнце на 20% от края диска 11 августа. Максимальная его фаза наступит в 15:03 часов. А в ночь на 13 можно будет понаблюдать за метеорным потоком Персеиды. Интенсивность — до 100 метеоров в час. Это понедельник, но специалисты говорят, что стоит не поспать перед рабочей неделей и насладиться космическим шоу, загадать желание, а то и не одно. Как известно, это древняя традиция — в момент падения звезды нужно суметь загадать свое самое заветное желание, попытаться сконцентрироваться на нем и бросить свой посыл в небо. И верить, что все исполнится.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
В Крыму нашли затонувшее римское судно
Сергей Иванов рассказал о секретном плане по Грузии в 2008 году
На чем построена система обвинений против Москвы
ВВС Испании случайно запустили ракету в сторону Эстонии
Названо положительное свойство стресса
Эксперты выяснили, где находятся самые грибные места страны
Спорт
Московский «Спартак» начинает выступление в Лиге чемпионов Встреча, которая пройдет на поле соперника в Салониках, станет для российской команды дебютной в нынешнем еврокубковом сезоне
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
История россиянки о жизни в Амстердаме: фото
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь