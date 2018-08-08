Челябинцы увидят солнечное затмение и звездопад года.

Луна закроет Солнце на 20% от края диска 11 августа. Максимальная его фаза наступит в 15:03 часов. А в ночь на 13 можно будет понаблюдать за метеорным потоком Персеиды. Интенсивность — до 100 метеоров в час. Это понедельник, но специалисты говорят, что стоит не поспать перед рабочей неделей и насладиться космическим шоу, загадать желание, а то и не одно. Как известно, это древняя традиция — в момент падения звезды нужно суметь загадать свое самое заветное желание, попытаться сконцентрироваться на нем и бросить свой посыл в небо. И верить, что все исполнится.