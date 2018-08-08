58 новых камер фото- и видео фиксации нарушений правил дорожного движения заработают в Омске

Источник: AP 2018

Новые знаки перед мостом 60-летия ВЛКСМ уже стоят. Здесь смонтирован, пока единственный в городе, комплекс, который уже прозвали «умным». Место для него выбрали востребованное. Именно здесь часто встречаются любители погонять.

На мосту 60 лет ВЛКСМ установлен комплекс, который не обманешь. Одна камера фиксирует скорость автомобиля, въезжающего на мост, другая — съезжающего. А также время проезда. Так техника сможет вычислить среднюю скорость движения машины на участке. Водителю придётся соблюдать скоростной режим на всей протяжённости моста.

В областном ГИБДД ежедневно оформляют десятки «писем счастья». У нарушителя есть 10 дней, чтобы обжаловать штраф.

Но технику, говорят специалисты, не обманешь. Камеры снимают и видео. Кто, когда и как проехал перекрёсток. В этом году число выписанных протоколов о нарушениях увеличилось на 20 процентов. За семь месяцев 420 тысяч штрафов.

Часть новых комплексов уже запущена. В основном это те, что на перекрестках и фиксируют выезды за стоплинию, проезд на красный. Есть и камеры с объединёнными функциями — также штрафуют и за превышение скорости. Как например этот, на пересечении улиц 10 лет Октября и Лескова. Новые комплексы появились сразу в 50 местах города — это улицы Лукашевича, Конева, Суворова, Масленникова, Волгоградская. Плюс ещё несколько на федеральных трассах. Таким образом к концу года в регионе будет работать 126 камер. Установили их в рамках программы «Безопасный город».