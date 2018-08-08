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11:30 (мск), источник: Вести - Омск

58 новых камер фото- и видео фиксации нарушений правил дорожного движения заработают в Омске

58 новых камер фото- и видео фиксации нарушений правил дорожного движения заработают в Омске в ближайшее время. Сейчас комплексы уже установлены, оборудование проходит отладку и работает в тестовом режиме.

Источник: AP 2018

Новые знаки перед мостом 60-летия ВЛКСМ уже стоят. Здесь смонтирован, пока единственный в городе, комплекс, который уже прозвали «умным». Место для него выбрали востребованное. Именно здесь часто встречаются любители погонять.

На мосту 60 лет ВЛКСМ установлен комплекс, который не обманешь. Одна камера фиксирует скорость автомобиля, въезжающего на мост, другая — съезжающего. А также время проезда. Так техника сможет вычислить среднюю скорость движения машины на участке. Водителю придётся соблюдать скоростной режим на всей протяжённости моста.

В областном ГИБДД ежедневно оформляют десятки «писем счастья». У нарушителя есть 10 дней, чтобы обжаловать штраф.

Но технику, говорят специалисты, не обманешь. Камеры снимают и видео. Кто, когда и как проехал перекрёсток. В этом году число выписанных протоколов о нарушениях увеличилось на 20 процентов. За семь месяцев 420 тысяч штрафов.

Часть новых комплексов уже запущена. В основном это те, что на перекрестках и фиксируют выезды за стоплинию, проезд на красный. Есть и камеры с объединёнными функциями — также штрафуют и за превышение скорости. Как например этот, на пересечении улиц 10 лет Октября и Лескова. Новые комплексы появились сразу в 50 местах города — это улицы Лукашевича, Конева, Суворова, Масленникова, Волгоградская. Плюс ещё несколько на федеральных трассах. Таким образом к концу года в регионе будет работать 126 камер. Установили их в рамках программы «Безопасный город».

Сейчас новые комплексы работают в тестовом режиме. Впрочем, на дорогах уже установлены предупреждающие знаки, на асфальте нанесена разметка. После отладки их сразу запускают. Поэтому водителям нововведения игнорировать не стоит, начать работать камера может в любой момент.

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