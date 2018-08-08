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09:41 (мск), источник: БЕЛТА

Минобразования не исключает использования новой системы оценки на ЦТ в следующем году

Министр отметил, что, к сожалению, идеальных систем оценки на ЦТ нет.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования не исключает использования новой системы оценки на ЦТ в следующем году. Об этом в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» рассказал министр образования Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

Министр отметил, что, к сожалению, идеальных систем оценки на ЦТ нет.

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«Для некоторых выпускников, их родителей и учителей было непонятно, как с восьмеркой по математике в школе тест пишут на 40 баллов. Поэтому наряду с системой концептуального ранжирования, которая выстраивает рейтинг каждого сдающего тест в отношении остальных абитуриентов, в этом году мы апробировали другую систему оценки, более близкую к школьной. Каждому тестовому заданию будет поставлен один или несколько баллов при верном выполнении, эта информация будет известна абитуриентам до начала ЦТ, что сделает процедуру еще более открытой и прозрачной. Когда завершится вся вступительная кампания, обсудим результаты апробации, и, возможно, уже со следующего года будет применяться именно новая система оценки», — сказал Игорь Карпенко.

Коснулся он и повышения пороговых баллов по профильным предметам, а также возможности использовать прошлогодние сертификаты.

«Что касается пороговых баллов, периодически слышу, мол, как можно с баллами 20−25 поступать в высшее учебное заведение? Это не совсем так: мы подняли пороговые значения, ниже которых не выдается сертификат, а без сертификата ты не можешь участвовать в конкурсе. Важный момент еще и в том, что мы сократили в этом году цифры набора на некоторые специальности, чем тоже создали определенную конкурсную ситуацию. Вместе с тем у нас выше набор в средние специальные и профессионально-технические учреждения. А возможность использовать прошлогодние сертификаты не означает, что абитуриент не мог сдавать в этом году тесты, просто у него был шанс использовать лучший сертификат. Посмотрели мы и на содержание тестов, подключили учителей высшей категории, учителей-методистов, чтобы задания соответствовали школьной программе», — поделился министр.

Игорь Карпенко добавил, что результаты вступительной кампании в нынешнем году достаточно неплохие, а тесты при этом проще не стали.

«Мы отрегулировали некоторые вопросы. Например, исключили моменты, которые в учебнике упоминались со звездочкой. Плюс мы настраиваем абитуриента, что в высшую школу должен поступать тот, у кого хороший аттестат и показатели по итогам общего среднего образования. И, на мой взгляд, результаты этой вступительной кампании достаточно неплохие, не было каких-то серьезных эксцессов, система прозрачна. Госкомиссия наблюдала за всеми этапами и сделает свои выводы, но и я как ее представитель был в Белорусской государственной академии музыки — на внутренних экзаменах и на зачислении. Не возникало никаких серьезных вопросов, которые могли бы повлиять на прозрачность системы поступления в вузы», — подчеркнул министр.

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