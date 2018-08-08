Омск впервые станет столицей Дельфийских игр

В Омске впервые пройдут Дельфийские игры. Планируется, что на эту молодежную творческую Олимпиаду более 2000 человек в возрасте от 10 до 25 лет.

— У омской молодежи появится уникальная возможность внести свою лепту в подготовку и проведение статусного национального события. Что тоже немаловажно. Именно молодое поколение омичей должно будет в роли гостеприимных хозяев площадки Молодежных Дельфийских игр представить России наш регион, проявить свои организаторские способности, креативность, открытость, общительность. Ведь они будут принимать у себя дома, в Омске, сверстников со всей страны, а игры — это еще и обширная внеконкурсная программа, общение, знакомства, обмен опытом, — отметил Александр Бурков.