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09:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Омск впервые станет столицей Дельфийских игр

Об этом договорился Александр Бурков.

В Омске впервые пройдут Дельфийские игры. Планируется, что на эту молодежную творческую Олимпиаду более 2000 человек в возрасте от 10 до 25 лет.

— У омской молодежи появится уникальная возможность внести свою лепту в подготовку и проведение статусного национального события. Что тоже немаловажно. Именно молодое поколение омичей должно будет в роли гостеприимных хозяев площадки Молодежных Дельфийских игр представить России наш регион, проявить свои организаторские способности, креативность, открытость, общительность. Ведь они будут принимать у себя дома, в Омске, сверстников со всей страны, а игры — это еще и обширная внеконкурсная программа, общение, знакомства, обмен опытом, — отметил Александр Бурков.

Дельфийские игры — комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, в настоящее время проводящиеся по 49 народным, классическим и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, сохранение культурного наследия, дизайн, парикмахерское искусство, кулинарное искусство и пр.).

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