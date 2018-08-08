Ученые выяснили, где находится затерянное восьмое чудо света

Террасы представляли собой два крупнейших на планете образования кремнезема площадью около трех гектаров. Считалось, что уникальный объект был полностью уничтожен в результате мощного извержения вулкана Таравера в 1886-м году.

Однако группе ученых под руководством Корнеля де Ронда удалось обнаружить сохранившуюся часть террас. Правда находится она глубоко под водой озера Ротомахана в 10 километрах от вулкана.