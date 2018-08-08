Ученые выяснили, где находится затерянное восьмое чудо света
Ученые утверждают, что после 125 лет исследований им удалось обнаружить затерянное восьмое чудо света — Розовые и Белые Террасы Новой Зеландии.
Ученые утверждают, что после 125 лет исследований им удалось обнаружить затерянное восьмое чудо света — Розовые и Белые Террасы Новой Зеландии.
Террасы представляли собой два крупнейших на планете образования кремнезема площадью около трех гектаров. Считалось, что уникальный объект был полностью уничтожен в результате мощного извержения вулкана Таравера в 1886-м году.
Однако группе ученых под руководством Корнеля де Ронда удалось обнаружить сохранившуюся часть террас. Правда находится она глубоко под водой озера Ротомахана в 10 километрах от вулкана.
Ученые считают, что гигантский 17-километровый кратер, образовавшийся после извержения, был заполнен водой и скрыл уникальные геологические структуры.