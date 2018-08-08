Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Как девушки управляются с армейскими КАМАЗами: видео
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
В РФ 30 млн граждан рискуют лишиться всех трудовых прав - Шеин
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за внуком, умерла
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Ксения Собчак позирует в кружевном платье и без нижнего белья
Похудевшая на 40 кг Степаненко впервые комментирует развод
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
15:05 (мск), источник: ТАСС

Ученые рассказали о природе яркого объекта, который наблюдали в небе жители Югры

По данным специалистов Уральского федерального университета, он мог бы частью космического мусора.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) проанализировали траекторию объекта, который вечером 4 августа наблюдали жители городов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югры). Результаты показали, что он мог быть частью космического мусора, сообщил в среду ТАСС доцент УрФУ Михаил Ларионов.

Вечером 4 августа пользователи социальных сетей из городов ХМАО-Югры опубликовали несколько видеозаписей, на которых видно несколько светящихся объектов, после чего предположили, что это мог быть метеорит. Как позже сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, ведомство не получало от жителей региона информации о том, что падение объектов привело к каким-либо последствиям.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Траектория падения объекта довольно пологая, скорость достаточно медленная. Исходя из этого можно судить, что это сгорал космический мусор. Известные болиды, к примеру, Челябинский или Озерки, фрагменты которого нашли в Липецкой области, выглядели по-другому по своим характеристикам. К примеру, скорость падения метеоритов — 10−70 км/с, а скорость падения спутника — около 2−8 км/с», — сказал Ларионов.

Новость
Полиция и проколотые колеса: как ищут метеориты в России

Исследователи УрФУ обладают большим опытом поиска метеоритного вещества как в России, так и за рубежом. Первые поиски метеоритов за пределами РФ были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили, в этом году ученые планируют посетить пустыню Гоби в Монголии.

Для изучения материала в УрФУ создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Кроме того, в этом году в уральском вузе планируют запустить первую в России магистратуру по направлению «Приборы и методы космической минералогии».

 Посол умолял Россию вступить в войну, иначе "армия будет раздавлена"
Откуда у Андрея Воробьева было шесть миллионов долларов в 27 лет
Сенаторы США предложили признать Россию «спонсором терроризма»
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
В каких городах мира законом запрещено умирать (фото)
ЦИК согласовала три вопроса пенсионного референдума
Астронавт показал с МКС пострадавшую от засухи Европу (фото)
Археологи нашли в Подмосковье клад времен Бориса Годунова
Шнуров заступился за Монеточку после критики Земфиры в ее адрес
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Началось. В США спускается огромный ледник (фото) За 30 лет он отступил на 20 километров на север.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь