Ученые рассказали о природе яркого объекта, который наблюдали в небе жители Югры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) проанализировали траекторию объекта, который вечером 4 августа наблюдали жители городов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югры). Результаты показали, что он мог быть частью космического мусора, сообщил в среду ТАСС доцент УрФУ Михаил Ларионов.

Вечером 4 августа пользователи социальных сетей из городов ХМАО-Югры опубликовали несколько видеозаписей, на которых видно несколько светящихся объектов, после чего предположили, что это мог быть метеорит. Как позже сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, ведомство не получало от жителей региона информации о том, что падение объектов привело к каким-либо последствиям.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmGejUqhN9G/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmGejUqhN9G/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ??Surgut_Russia?? (@surgut_my_town)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-05T14:51:38+00:00">5 Авг 2018 в 7:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Траектория падения объекта довольно пологая, скорость достаточно медленная. Исходя из этого можно судить, что это сгорал космический мусор. Известные болиды, к примеру, Челябинский или Озерки, фрагменты которого нашли в Липецкой области, выглядели по-другому по своим характеристикам. К примеру, скорость падения метеоритов — 10−70 км/с, а скорость падения спутника — около 2−8 км/с», — сказал Ларионов.

Исследователи УрФУ обладают большим опытом поиска метеоритного вещества как в России, так и за рубежом. Первые поиски метеоритов за пределами РФ были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили, в этом году ученые планируют посетить пустыню Гоби в Монголии.