Ученые рассказали о природе яркого объекта, который наблюдали в небе жители Югры
По данным специалистов Уральского федерального университета, он мог бы частью космического мусора.
По данным специалистов Уральского федерального университета, он мог бы частью космического мусора.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) проанализировали траекторию объекта, который вечером 4 августа наблюдали жители городов
Вечером 4 августа пользователи социальных сетей из городов
«Траектория падения объекта довольно пологая, скорость достаточно медленная. Исходя из этого можно судить, что это сгорал космический мусор. Известные болиды, к примеру, Челябинский или Озерки, фрагменты которого нашли в Липецкой области, выглядели
Исследователи УрФУ обладают большим опытом поиска метеоритного вещества как в России, так и за рубежом. Первые поиски метеоритов за пределами РФ были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню
Для изучения материала в УрФУ создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Кроме того, в этом году в уральском вузе планируют запустить первую в России магистратуру по направлению «Приборы и методы космической минералогии».