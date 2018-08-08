Русла рек Спассовка и Кулешовка расчистят в этом году
Проблему наводнений подняли на встрече депутатов Спасского района с врио губернатора Приморского кря Андреем Тарасенко.
Проблему наводнений подняли на встрече депутатов Спасского района с врио губернатора Приморского кря Андреем Тарасенко.
Исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко находится в рабочей поездке по Спасскому району Приморья. Днем 7 августа он встретился с депутатами
Одним из актуальных вопросов, которые подняли на встрече, стало улучшение качества жизни. Как известно, в августе в Приморье проходят ливневые дожди,
«Контакт на проведение работ заключен, средства в краевом бюджете предусмотрены это больше 20 миллионов рублей. Работы планируем закончить к 1 апреля 2019 года», отметил он.
По информации врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко в крае необходимо провести углубление более чем 435 километров русел рек, и эта работа будет выполнена, но постепенно.
«Край ежегодно топит. Сегодня любое повышение воды грозит подтоплениями, поэтому работу по расчистке русел проводить необходимо», подчеркнул глава региона.
На встрече обсудили и вопросы, связанные с экономикой Спасского района. По мнению Андрея Тарасенко
«Успешные и работающие предприятия это наполненная налоговая база, благодаря которой мы сможем строить и ремонтировать новые сады и школы. В Спасске есть несколько крупных предприятий, в том числе, “Спасскцемент”, консервный завод и механический завод. На их развитии и можно было бы сделать акцент. Мы готовы помогать и способствовать этому», отметил руководитель края, добавив, что прорабатывается также вопрос о строительстве рыборазводного завода на берегу озера Ханка.
«В городе и районе много проблем. Нам сейчас нужно сделать все возможное, чтобы удержать население в муниципалитетах, создать новые рабочие места, улучшить условия жизни. Нам сегодня нужно срочно менять ситуацию», подчеркнул Андрей Тарасенко.