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09:44 (мск), источник: VLADNEWS

Русла рек Спассовка и Кулешовка расчистят в этом году

Проблему наводнений подняли на встрече депутатов Спасского района с врио губернатора Приморского кря Андреем Тарасенко.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко находится в рабочей поездке по Спасскому району Приморья. Днем 7 августа он встретился с депутатами Спасска-Дальнего и Спасского района.

Одним из актуальных вопросов, которые подняли на встрече, стало улучшение качества жизни. Как известно, в августе в Приморье проходят ливневые дожди, из-за чего реки выходят из берегов и подтопляют населенные пункты, губят урожай. Одной из эффективных мер борьбы с потопами расчистка русел рек.

Первый вице-губернатор Александр Костенко сообщил, что работы по расчистке русел рек Спассовка и Кулешовка планируется начать в октябре текущего года. Русла планируют не только расчистить от валежника, но еще углубить дно и спрямить русла.

«Контакт на проведение работ заключен, средства в краевом бюджете предусмотрены это больше 20 миллионов рублей. Работы планируем закончить к 1 апреля 2019 года», отметил он.

По информации врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко в крае необходимо провести углубление более чем 435 километров русел рек, и эта работа будет выполнена, но постепенно.

«Край ежегодно топит. Сегодня любое повышение воды грозит подтоплениями, поэтому работу по расчистке русел проводить необходимо», подчеркнул глава региона.

На встрече обсудили и вопросы, связанные с экономикой Спасского района. По мнению Андрея Тарасенко Спасск-Дальний, как и остальные муниципалитеты края, нуждаются в комплексном развитии промышленности.

«Успешные и работающие предприятия это наполненная налоговая база, благодаря которой мы сможем строить и ремонтировать новые сады и школы. В Спасске есть несколько крупных предприятий, в том числе, “Спасскцемент”, консервный завод и механический завод. На их развитии и можно было бы сделать акцент. Мы готовы помогать и способствовать этому», отметил руководитель края, добавив, что прорабатывается также вопрос о строительстве рыборазводного завода на берегу озера Ханка.

Обсуждение коснулось также вопросы развития социальной инфраструктуры города Спасска-Дальнего и района в целом, повышение качества жизни населения. Исполняющий обязанности губернатора призвал парламентариев активнее общаться с людьми и решать существующие проблемы.

«В городе и районе много проблем. Нам сейчас нужно сделать все возможное, чтобы удержать население в муниципалитетах, создать новые рабочие места, улучшить условия жизни. Нам сегодня нужно срочно менять ситуацию», подчеркнул Андрей Тарасенко.

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