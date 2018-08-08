В Беларуси намолотили более 4 млн т зерна
По информации на 8 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны с более 1,460 млн га, что составляет 68,3% запланированной площади.
По информации на 8 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны с более 1,460 млн га, что составляет 68,3% запланированной площади.
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 4 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По информации на 8 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны с более 1,460 млн га, что составляет 68,3% запланированной площади. Всего по стране намолочено свыше 4 млн т зерна при средней урожайности 27,5 ц/га. В нынешнем году массовая уборка началась раньше по сравнению с прошлым годом. В 2017-м по состоянию на 8 августа аграрии намолотили 2,794 млн т зерна.
По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 88,8% от плана. В Гродненской области убрано 81,3% площадей, Минской — 74,8%, Гомельской — 62,8%, Витебской — около 50% и Могилевской — 48,7% площадей.