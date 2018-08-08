В Беларуси намолотили более 4 млн т зерна

По информации на 8 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны с более 1,460 млн га, что составляет 68,3% запланированной площади. Всего по стране намолочено свыше 4 млн т зерна при средней урожайности 27,5 ц/га. В нынешнем году массовая уборка началась раньше по сравнению с прошлым годом. В 2017-м по состоянию на 8 августа аграрии намолотили 2,794 млн т зерна.