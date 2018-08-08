На территории челябинской больницы заложен новый храм

Первый православный приход в челябинском медгородке появился в 1992 году. Долгое время больничная община ютилась в небольшом ветхом помещении бывшей водогрейной. Теперь на месте аварийного здания появится просторный новый двухпрестольный храм с шатровой колокольней. Завершить строительные работы планируется в конце 2019 года.

По словам настоятеля прихода протоиерея Михаила Горбунова, сейчас выполнены земляные работы, уложена фундаментная плита, возведена часть цокольного этажа. До завершения строительного сезона предстоит поднять стены цоколя до нулевого уровня и перекрыть их железобетонными плитами. Даже не имея собственного храма, приход продолжает активно заниматься социальной работой. В «Нечаянной радости» впервые на Южном Урале в 2001 году создано сестричество милосердия. Добровольцы и священнослужители окормляют две городские больницы — № 1 и № 3. Здесь проводят молебны, помогают ухаживать за лежачими больными, оказывают адресную помощь малоимущим, помогают двум реабилитационным центрам для бездомных и приюту для детей, оставшихся без попечения родителей. Пока в сестричестве 29 сестер милосердия.