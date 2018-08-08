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09:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Комсомольском микрорайоне Краснодара создадут прогулочную аллею

В краевом центре появится новая зеленая зона. Ее планируют открыть на пересечении улиц Уральской и Симферопольской. Сейчас эту территорию освобождают от строительного мусора.

— Работы необходимо продумать в трех направлениях. В первую очередь — это новая зеленая зона, которая нужна жителям больше, чем торговые объекты. В Комсомольском микрорайоне бульваров, аллей и скверов немного, — сказал мэр города Евгений Первышов.

Также мэр отметил, что нужно расширить улицу Симферопольскую и реконструировать этот участок. Кроме того, планируется привести в порядок и всю улицу Уральскую.

Зеленую зону планируют сделать на участке в 200 метров вдоль Уральской от Симферопольской до пешеходного перехода. Этот участок долгое время был в аренде под СТО и технические магазины. Администрация срок аренды не стала продлевать и снесла все строения.

В зеленой зоне установят прогулочную аллею и высадят около ста деревьев и около двух тысяч кустарников и многолетних цветов.

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