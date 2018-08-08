В Комсомольском микрорайоне Краснодара создадут прогулочную аллею

— Работы необходимо продумать в трех направлениях. В первую очередь — это новая зеленая зона, которая нужна жителям больше, чем торговые объекты. В Комсомольском микрорайоне бульваров, аллей и скверов немного, — сказал мэр города Евгений Первышов.

Также мэр отметил, что нужно расширить улицу Симферопольскую и реконструировать этот участок. Кроме того, планируется привести в порядок и всю улицу Уральскую.

Зеленую зону планируют сделать на участке в 200 метров вдоль Уральской от Симферопольской до пешеходного перехода. Этот участок долгое время был в аренде под СТО и технические магазины. Администрация срок аренды не стала продлевать и снесла все строения.