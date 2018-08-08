В Комсомольском микрорайоне Краснодара создадут прогулочную аллею
В краевом центре появится новая зеленая зона. Ее планируют открыть на пересечении улиц Уральской и Симферопольской. Сейчас эту территорию освобождают от строительного мусора.
В краевом центре появится новая зеленая зона. Ее планируют открыть на пересечении улиц Уральской и Симферопольской. Сейчас эту территорию освобождают от строительного мусора.
— Работы необходимо продумать в трех направлениях. В первую очередь — это новая зеленая зона, которая нужна жителям больше, чем торговые объекты. В Комсомольском микрорайоне бульваров, аллей и скверов немного, — сказал мэр города Евгений Первышов.
Также мэр отметил, что нужно расширить улицу Симферопольскую и реконструировать этот участок. Кроме того, планируется привести в порядок и всю улицу Уральскую.
Зеленую зону планируют сделать на участке в 200 метров вдоль Уральской от Симферопольской до пешеходного перехода. Этот участок долгое время был в аренде под СТО и технические магазины. Администрация срок аренды не стала продлевать и снесла все строения.
В зеленой зоне установят прогулочную аллею и высадят около ста деревьев и около двух тысяч кустарников и многолетних цветов.