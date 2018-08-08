На Кубани прогнозируют ливни с грозами и понижение температуры

«Вероятность осадков по краю будет существовать, особенно это касается горной и предгорной части и Черноморского побережья, осадки будут в виде ливневых дождей с грозами, возможно выпадение града», — сообщил начальник краснодарского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

Дождливая погода сохранится на Кубани до конца недели. В Сочи 8 августа продолжает действовать экстренное предупреждение. Там ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с и ливни. Отдыхающих и жителей курорта спасатели просят быть внимательнее: не задерживаться под деревьями и рекламными щитами, воздержаться от пляжного отдыха, следить за детьми и пожилыми людьми.