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09:40 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани прогнозируют ливни с грозами и понижение температуры

Похолодание 8 августа будет незначительным — на два-три градуса. Усложнят погодную ситуацию сразу несколько атмосферных фронтов, которые надвигаются на регион.

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Источник: Кубань 24

Дожди будут сильными, но кратковременными, отмечают синоптики.

«Вероятность осадков по краю будет существовать, особенно это касается горной и предгорной части и Черноморского побережья, осадки будут в виде ливневых дождей с грозами, возможно выпадение града», — сообщил начальник краснодарского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

Дождливая погода сохранится на Кубани до конца недели. В Сочи 8 августа продолжает действовать экстренное предупреждение. Там ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с и ливни. Отдыхающих и жителей курорта спасатели просят быть внимательнее: не задерживаться под деревьями и рекламными щитами, воздержаться от пляжного отдыха, следить за детьми и пожилыми людьми.

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