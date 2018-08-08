Следователи пришли к журналисту Павлу Быковскому

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Сотрудники следственного комитета пришли к журналисту Павлу Быковскому, об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Ко мне пришел Следственный комитет», — написал журналист утром в соцсетях.

Читайте также Мининформ ограничил доступ к еще 17 сайтам

Его супруга Ольга Быковская уточнила на своей странице, что следователи ищут понятых, будет обыск.

Павел Быковский в последние годы сотрудничал с Deutsche Welle, часто выступал в белорусских СМИ как медиаэксперт. Накануне он комментировал обыски и задержания журналистов по делу о несанкционированном доступе к платной информации БелТА.

Накануне СК сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Инициатором расследования выступило государственное информагентство «БелТА», которое пожаловалось в правоохранительные органы на сторонние подключения к платной подписке.

Подозрения пали на сотрудников издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». В редакциях изданий прошли обыски. Несколько редакторов и журналистов были задержаны. К вечеру стало известно, что несколько человек отпустили. Часть, по данным родственников, находиться в ИВС на улице Окрестина.