Приморцам объяснят смысл модных показов
Известный модельер,
Известный модельер,
Основная тема встречи — коллекция и мода. Так, интересующиеся основными тенденциями моды смогут узнать о том, как именно новый образ формирует идентичность, а также всё о повседневных недорогих и премиальных нарядах.
Также для участников встречи Алёна Миланская впервые представит новый проект «Модный показ в русском стиле».
Организаторы мероприятия отметили, что до начала творческой встречи участники смогут посетить выставку «Кино и мода» из фонда известного историка моды Александра Васильева.
Британские профессионалы считают, что модельер обладает собственным узнаваемым стилем.
В 2015 году Алена Миланская по версии британского рейтингового агентства NOT JUST A LABEL вошла в топ-200 дизайнеров мира. В этом году совместно с дизайнерами Владивостока она организовала проект Designer’s Town.VL — торговую и