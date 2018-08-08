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10:15 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцам объяснят смысл модных показов

Известный модельер, фэшн-директор Алёна Миланская расскажет приморцам о значении модных показов и о том, чем отличается индивидуальный «пошив» от создания дизайнерской коллекции одежды. Встреча состоится в Приморской краевой картинной галереи в четверг, 9 августа, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Основная тема встречи — коллекция и мода. Так, интересующиеся основными тенденциями моды смогут узнать о том, как именно новый образ формирует идентичность, а также всё о повседневных недорогих и премиальных нарядах.

Также для участников встречи Алёна Миланская впервые представит новый проект «Модный показ в русском стиле».

Организаторы мероприятия отметили, что до начала творческой встречи участники смогут посетить выставку «Кино и мода» из фонда известного историка моды Александра Васильева.

Модельер Алена Миланская родилась во Владивостоке, окончила ВГУЭС, после чего прошла курсы промышленного дизайна в Лондонском институте моды Central Saint Martin’s. Уроженка Приморья известна как автор ряда коллекций в сегменте премиум. Алёна представляет свои коллекции на российских и мировых неделях моды. Её фирменный почерк — тонкое сочетание элегантности и авангарда, романтики и спорта.

Британские профессионалы считают, что модельер обладает собственным узнаваемым стилем.

В 2015 году Алена Миланская по версии британского рейтингового агентства NOT JUST A LABEL вошла в топ-200 дизайнеров мира. В этом году совместно с дизайнерами Владивостока она организовала проект Designer’s Town.VL — торговую и культурно-развлекательную площадку для развития российских дизайнеров и шопинг-туризма в приморской столице.

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