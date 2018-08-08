Приморцам объяснят смысл модных показов

Основная тема встречи — коллекция и мода. Так, интересующиеся основными тенденциями моды смогут узнать о том, как именно новый образ формирует идентичность, а также всё о повседневных недорогих и премиальных нарядах.

Также для участников встречи Алёна Миланская впервые представит новый проект «Модный показ в русском стиле».

Организаторы мероприятия отметили, что до начала творческой встречи участники смогут посетить выставку «Кино и мода» из фонда известного историка моды Александра Васильева.

Модельер Алена Миланская родилась во Владивостоке, окончила ВГУЭС, после чего прошла курсы промышленного дизайна в Лондонском институте моды Central Saint Martin’s. Уроженка Приморья известна как автор ряда коллекций в сегменте премиум. Алёна представляет свои коллекции на российских и мировых неделях моды. Её фирменный почерк — тонкое сочетание элегантности и авангарда, романтики и спорта.

Британские профессионалы считают, что модельер обладает собственным узнаваемым стилем.