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09:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловскому токарю посвятили улицу

На выезде из Екатеринбурга.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появилась новая улица, ей присвоили имя токаря Леонида Мехонцева. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Александр Якоб.

«Улица Леонида Мехонцева расположена на территории, ограниченной ориентирами: улица Полевая — продолжение улицы Ярославской — коллективный сад «Сигнал», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Мехонцев — Герой социалистического труда, Заслуженный рационализатор РСФСР и Почетный уралэлектротяжмашевец. Он проработал на заводе токарем-универсалом 46 лет — с момента основания предприятия. Во время Великой Отечественной войны Мехонцев давал 1 474% выработки, в одиночку выполняя работу за 15 человек. Этот рекорд до сих пор не побит ни одним мастером Екатеринбурга.

В 1998 году правительство Свердловской области утвердило звание «Лауреат премии имени Л. Я. Мехонцева», присуждаемое за наиболее эффективные рационализаторские предложения на региональных предприятиях.

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