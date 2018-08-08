Свердловскому токарю посвятили улицу

Мехонцев — Герой социалистического труда, Заслуженный рационализатор РСФСР и Почетный уралэлектротяжмашевец. Он проработал на заводе токарем-универсалом 46 лет — с момента основания предприятия. Во время Великой Отечественной войны Мехонцев давал 1 474% выработки, в одиночку выполняя работу за 15 человек. Этот рекорд до сих пор не побит ни одним мастером Екатеринбурга.