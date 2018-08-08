Свердловскому токарю посвятили улицу
На выезде из Екатеринбурга.
На выезде из Екатеринбурга.
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появилась новая улица, ей присвоили имя токаря Леонида Мехонцева. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Александр Якоб.
«Улица Леонида Мехонцева расположена на территории, ограниченной ориентирами: улица Полевая — продолжение улицы Ярославской — коллективный сад «Сигнал», — сообщили «Уралинформбюро» в
Мехонцев — Герой социалистического труда, Заслуженный рационализатор РСФСР и Почетный уралэлектротяжмашевец. Он проработал на заводе
В 1998 году правительство Свердловской области утвердило звание «Лауреат премии имени Л. Я. Мехонцева», присуждаемое за наиболее эффективные рационализаторские предложения на региональных предприятиях.