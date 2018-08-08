В Петербург доставлены отравившиеся в Грузии школьники

Источник: Аргументы и факты

Трое школьников доставлены спецрейсом из Грузии в Санкт-Петербург в связи с резким ухудшением состояния здоровья, сообщает Роспотребнадзор.

Случаи заболевания зарегистрированы в группе российских школьников, которые отдыхали в Грузии. По данным Роспотребнадзора, дети заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом.

В результате эпидемиологического расследования возбудитель заболевания был установлен. Это энтерогеморрагическая кишечная палочка, схожая с вызвавшим в 2011 году вспышку в Германии возбудителем.

Установлено, что дети находились в туристической поездке в составе неорганизованной группы. Роспотребнадзор запросил у Грузии информацию об эпидемиологической ситуации.