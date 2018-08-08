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10:44 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербург доставлены отравившиеся в Грузии школьники

В группе российских школьников зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией.

Источник: Аргументы и факты

Трое школьников доставлены спецрейсом из Грузии в Санкт-Петербург в связи с резким ухудшением состояния здоровья, сообщает Роспотребнадзор.

Случаи заболевания зарегистрированы в группе российских школьников, которые отдыхали в Грузии. По данным Роспотребнадзора, дети заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом.

В результате эпидемиологического расследования возбудитель заболевания был установлен. Это энтерогеморрагическая кишечная палочка, схожая с вызвавшим в 2011 году вспышку в Германии возбудителем.

Установлено, что дети находились в туристической поездке в составе неорганизованной группы. Роспотребнадзор запросил у Грузии информацию об эпидемиологической ситуации.

Ведомство просит учитывать эту вспышку инфекции при планировании поездок в Грузию.

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