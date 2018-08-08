В Петербург доставлены отравившиеся в Грузии школьники
В группе российских школьников зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией.
В группе российских школьников зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией.
Трое школьников доставлены спецрейсом из Грузии в
Случаи заболевания зарегистрированы в группе российских школьников, которые отдыхали в Грузии. По данным Роспотребнадзора, дети заболели острой кишечной инфекцией с
В результате эпидемиологического расследования возбудитель заболевания был установлен. Это энтерогеморрагическая кишечная палочка, схожая с вызвавшим в 2011 году вспышку в Германии возбудителем.
Установлено, что дети находились в туристической поездке в составе неорганизованной группы. Роспотребнадзор запросил у Грузии информацию об эпидемиологической ситуации.
Ведомство просит учитывать эту вспышку инфекции при планировании поездок в Грузию.