Жителям микрорайона Эгершельд во Владивостоке вернут альтернативный проезд

Источник: Вести Приморье

Представители подрядной организации ООО «Каскад-Строй» доложили, что работы по возведению подпорной стены многоуровневой парковки, которая служит опорой для проезжей части дороги полностью завершены, грунты выдержали двойную нагрузку по сравнению с нормативной. Полностью восстановлена пешеходная зона, заканчивается устройство щебёночного основания дороги и, как только позволит погода, будет уложено два слоя асфальтобетонного покрытия.

Двустороннее автомобильное движение строители постараются запустить здесь 15 августа, а к 1 сентября завершат все строительные работы.

По улице Станюковича будут установлены дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автотранспорта вдоль дороги. Это позволит избежать массовой парковки личного автотранспорта и сужения проезжей части до одной полосы, и тем самым организовать беспрепятственное движение по улице Станюковича.