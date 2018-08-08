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09:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Родных погибшего в плену участника ВОВ Александра Кожевникова ищут в Иркутской области

Родных и близких уроженца Иркутской области Александра Кожевникова (1903 г. р.), который во время Великой Отечественной войны погиб в плену в звании рядового, разыскивает Псковское отделение «Союза женщин России». Как сообщает 6 августа 2018 года пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, представители общественной организации обнаружили его имя в списках захороненных в концлагере «Дулаг-100», который с 1941 по 1944 годы находился в городе Порхов Псковской области. Списки погибших общественники нашли через архивы Министерства обороны Российской Федерации и краеведов.

Письмо с просьбой помочь в поисках родных и близких Александра Кожевникова председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов направил председателю Законодательного собрания Иркутской области Сергею Брилке.

За время существования «Дулаг-100» в годы Великой Отечественной войны в этом концлагере погибли более 85 тыс. советских солдат. В 2016 году благодаря взаимодействию дорожных организаций России, Псковского регионального отделения «Союза женщин России», общественных организаций, ветеранских движений на месте бывшего «Дулаг-100» было закончено строительство мемориального комплекса и памятника «Непокоренные».

«Хочется верить, что у Александра Кожевникова остались родные в Приангарье, которые, я уверен, будут благодарны поисковикам за их такой важный и нужный труд, — отметил Сергей Брилка. — Очень важно, что всё ещё ведутся поисковые работы, обнаруживают новые места захоронений погибших за Родину солдат. Наша святая обязанность — помнить о произошедших страшных событиях, чтить память павших героев, увековечивать ее, передавать уважение к предкам следующим поколениям».

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