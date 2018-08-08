Родных погибшего в плену участника ВОВ Александра Кожевникова ищут в Иркутской области

За время существования «Дулаг-100» в годы Великой Отечественной войны в этом концлагере погибли более 85 тыс. советских солдат. В 2016 году благодаря взаимодействию дорожных организаций России, Псковского регионального отделения «Союза женщин России», общественных организаций, ветеранских движений на месте бывшего «Дулаг-100» было закончено строительство мемориального комплекса и памятника «Непокоренные».

«Хочется верить, что у Александра Кожевникова остались родные в Приангарье, которые, я уверен, будут благодарны поисковикам за их такой важный и нужный труд, — отметил Сергей Брилка. — Очень важно, что всё ещё ведутся поисковые работы, обнаруживают новые места захоронений погибших за Родину солдат. Наша святая обязанность — помнить о произошедших страшных событиях, чтить память павших героев, увековечивать ее, передавать уважение к предкам следующим поколениям».