Целый день будет закрыт проезд на Садгород
В течение 9 августа движение через переезд в районе «Садгорода» будет ограничено в период с 9 до 17 часов местного времени, сообщает DEITA. RU со ссылкой на ДВЖД.
В течение 9 августа движение через переезд в районе «Садгорода» будет ограничено в период с 9 до 17 часов местного времени, сообщает DEITA. RU со ссылкой на ДВЖД.
При необходимости пропуска автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд.
На переезде будет проводиться ремонт.
Михаил Грач.