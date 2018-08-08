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10:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Целый день будет закрыт проезд на Садгород

В течение 9 августа движение через переезд в районе «Садгорода» будет ограничено в период с 9 до 17 часов местного времени, сообщает DEITA. RU со ссылкой на ДВЖД.

При необходимости пропуска автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд.

На переезде будет проводиться ремонт.

Михаил Грач.

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