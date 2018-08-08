На Южном Урале ожидается резкое похолодание
Так, 10 августа на всей территории будет плюс 14−19 градусов.
Так, 10 августа на всей территории будет плюс 14−19 градусов.
При прохождении атмосферных фронтов и серии циклонов на Урале и в Западной Сибири ожидаются дожди, местами сильные, в конце рабочей недели резко похолодает, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации Гидрометцентра России, на Урале температура воздуха резко понизится 9 августа: днем в Челябинской области прогнозируется плюс 18−23, на юге будет еще 23−28, а 10 августа на всей территории — 14−19 градусов. В ночь на пятницу ожидается плюс 8−13.
Напомним, 8 августа на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение: в регионе возможны сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 и более метров в секунду.