На Южном Урале ожидается резкое похолодание

При прохождении атмосферных фронтов и серии циклонов на Урале и в Западной Сибири ожидаются дожди, местами сильные, в конце рабочей недели резко похолодает, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Гидрометцентра России, на Урале температура воздуха резко понизится 9 августа: днем в Челябинской области прогнозируется плюс 18−23, на юге будет еще 23−28, а 10 августа на всей территории — 14−19 градусов. В ночь на пятницу ожидается плюс 8−13.