Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Сын Анфисы Чеховой растет копией матери
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
5 смелых способов заплести обычный хвост
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Вывозил дочь в лес: Хачатурян творил страшные вещи - соседи
Мать сестер-убийц сказала, какие ужасы творил отец
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым - СМИ
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
10:10 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале ожидается резкое похолодание

Так, 10 августа на всей территории будет плюс 14−19 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 759 мм рт. ст. 2 м/с

При прохождении атмосферных фронтов и серии циклонов на Урале и в Западной Сибири ожидаются дожди, местами сильные, в конце рабочей недели резко похолодает, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Гидрометцентра России, на Урале температура воздуха резко понизится 9 августа: днем в Челябинской области прогнозируется плюс 18−23, на юге будет еще 23−28, а 10 августа на всей территории — 14−19 градусов. В ночь на пятницу ожидается плюс 8−13.

Напомним, 8 августа на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение: в регионе возможны сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 и более метров в секунду.

Все новости региона
 В Челябинске стартовало оглашение приговора экс-начальнику УФНС Путину и депутату Новожилову
На Южном Урале ожидается резкое похолодание
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Россияне превращаются в «вечных детей» и поздно заключают браки
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз
Как подорожают коммунальные услуги после роста НДС
Медики рассказали о состоянии актера Сами Насери
Сергей Иванов рассказал о секретном плане по Грузии в 2008 году
В Крыму нашли затонувшее римское судно
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Можно ли купаться в фонтанах?
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь