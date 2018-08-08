9 августа в пяти районах Казани отключат свет

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 до 17.00 свет отключат в Авиастроительном районе по адресам ул. Воронихина, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 79, ул. Дачная, 1−9, 2−6, ул. Дубинина, 157, 158, ул. Заречная, 1−29, 6−16, ул. Кутузова, ул. Лесная 1−17, 2−16, ул. Маркина, 25−35, 20−30, ул. Новая, 1−15, 2−26, ул. Обнорского, 2−26, 16−37, 73, 74, 77, ул. Обочная, ул. Рабочая, ул. Станиславского, 11−21, 18−30, 30а, ул. Сухуми, 84, ул. Теплично-комбинатская, 2−12, ул. Харьковская, 82а-100, ул. Центральная, 1−21, 2−16, а также в садовом товариществе ОАО «КМПО».

С 8.30 до 17.00 электричества не будет в Вахитовском районе в жилых дома по адресам ул. Чехова, 4, 4а, 4б, 4в; с 14.00 до 18.00 — по адресам ул. Муштари, 6, 11, 13, 15.

С 8.30 до 17.00 планируется отключение электричества в Кировском районе по адресам ул. Новороссийская, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 109а, 110а, 112, 114, 116, 118, 124, 126.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе в поселке Восточный в частном секторе по улицам Звонкая, Милосердия, Таулы.

С 9.00 до 18.00 без света останутся жители Советского района в поселке Новая Сосновка в частном секторе по улицам Юсуфа Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Дмитрия Строганова, Шакирджана Тагирова, Яблоневая и по адресам ул.1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35, в поселке Константиновка по улицам Ботаническая, Вишневая, Кленовая, Центральная, пер. Ягодный, Ясеневая.

В это же время не будет электричества в жилых домах Советского района по адресам ул. Азата Аббасова, 12, ул. Академика Глушко, 10, 10а, 12, 12а; ул. Мира, 32, 34, 36, 45, 47, 51, 53, 55; ул. Парковая, 18, 33; ул. Халезова, 21, 23, 23д, 27, 29, а также в садовых товариществах «Любитель природы — 2», «Маяк», «Радуга-2», «Татпотребсоюз», «Восход», «Республиканская санэпидстанция», «Мечта» (ул. Таежная).