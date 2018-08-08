Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Я депутат, платить не буду»: скандал с саратовским слугой народа
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Виктория Бекхэм наняла на работу собственного сына
Ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
44-летняя Натали без косметики выглядит как юная девушка
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Мать убивших отца сестер сделала громкое заявление - СМИ
Выплыло прошлое Хачатуряна, убитого дочерьми
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым - СМИ
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
10:15 (мск), источник: Publika.md

На Рышкановке полицейские поймали пьяного водителя без прав

Уголовное дело грозит водителю, которого поймали в столице пьяным за рулем. Остановили его на Рышкановке.

В ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. А чтобы уладить дело, он предложил полицейским взятку в 400 евро. Затем он начал отрицать, что вел машину.

Читайте также
Мошенничество в столичных автобусах раскрыли благодаря соцсетям

— Я не был за рулем.
— Можете сказать откуда вы ехали?
— Я иду домой.
— Вы сели пьяным за руль?
— Нет, нет, нет.

Более того, мужчина отказался пройти алкотест.

С водителем в машине находился его товарищ. Тоже пьяный.

— Покажите техпаспорт.
— Зачем?
— За рулем находился гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Вы покажете технический паспорт?
— Он находился?
— Да, он. Он сказал, что у него нет документов.

В итоге оказалось, что именно товарищ водителя и является владельцем машины. Когда ее подняли на эвакуатор, он сел за руль и не хотел выходить.

По результатам алкотеста, водитель превысил допустимую норму алкоголя почти в пять раз.

Все новости региона
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Россияне превращаются в «вечных детей» и поздно заключают браки
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз
Как подорожают коммунальные услуги после роста НДС
Медики рассказали о состоянии актера Сами Насери
Сергей Иванов рассказал о секретном плане по Грузии в 2008 году
В Крыму нашли затонувшее римское судно
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь