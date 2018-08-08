На Рышкановке полицейские поймали пьяного водителя без прав
Уголовное дело грозит водителю, которого поймали в столице пьяным за рулем. Остановили его на Рышкановке.
Уголовное дело грозит водителю, которого поймали в столице пьяным за рулем. Остановили его на Рышкановке.
В ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. А чтобы уладить дело, он предложил полицейским взятку в 400 евро. Затем он начал отрицать, что вел машину.
— Я не был за рулем.
— Можете сказать откуда вы ехали?
— Я иду домой.
— Вы сели пьяным за руль?
— Нет, нет, нет.
Более того, мужчина отказался пройти алкотест.
С водителем в машине находился его товарищ. Тоже пьяный.
— Покажите техпаспорт.
— Зачем?
— За рулем находился гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Вы покажете технический паспорт?
— Он находился?
— Да, он. Он сказал, что у него нет документов.
В итоге оказалось, что именно товарищ водителя и является владельцем машины. Когда ее подняли на эвакуатор, он сел за руль и не хотел выходить.
По результатам алкотеста, водитель превысил допустимую норму алкоголя почти в пять раз.