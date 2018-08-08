На Рышкановке полицейские поймали пьяного водителя без прав

В ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. А чтобы уладить дело, он предложил полицейским взятку в 400 евро. Затем он начал отрицать, что вел машину.

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— Я не был за рулем.

— Можете сказать откуда вы ехали?

— Я иду домой.

— Вы сели пьяным за руль?

— Нет, нет, нет.

Более того, мужчина отказался пройти алкотест.



С водителем в машине находился его товарищ. Тоже пьяный.

— Покажите техпаспорт.

— Зачем?

— За рулем находился гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Вы покажете технический паспорт?

— Он находился?

— Да, он. Он сказал, что у него нет документов.