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13:56 (мск), источник: Nakanune.ru

В Нижнем Тагиле общественный транспорт в День города будет работать до двух часов ночи

В Нижнем Тагиле утвержден порядок движения маршрутных такси, автобусов и трамваев в День города.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, для доставки жителей в их районы после пиротехнического шоу время работы общественного транспорта продлено до двух часов ночи.

По данным управления городским хозяйством, автобусы автотранспортного предприятия «Союз-НТ» обеспечат передвижение тагильчан по маршрутам: Железнодорожный вокзал — Выя — Красный Камень и Железнодорожный вокзал — ГГМ. Маршрутки ООО «СТК Строитель-Т» и ООО «Тагилтранском» будут следовать по маршруту: Зеленый бульвар (от дома № 12 на проспекте Строителей) — Тагилстрой — Рудник имени III Интернационала.

Автобусы ООО «Фирма ТАС» будут отправляться от привокзальной площади и отвезут жителей до Вагонки, поселков Северный и Старатель. Для доставки жителей Дзержинского района из центра города Уралвагонзавод также выделил автобусы: они пойдут от дома № 27 на проспекте Строителей. Стартовое время всех транспортных средств — 00.30.

МУП «Тагильский трамвай» также скорректировало работу электротранспорта: по маршруту № 3 в разных направлениях будут курсировать четыре вагона. Два в направлении город — Выя — Красный Камень и два город — Красный Камень — Выя. Кроме того, три двойных состава сразу после окончания праздничного фейерверка отправятся на Гальянку, один состав из двух вагонов на Тагилстрой и четыре вагона в Дзержинский район. Тагильчанам рекомендуют заранее продумать свой маршрут в праздничный день.

Напомним, День города в Нижнем Тагиле пройдет в эту субботу, 11 августа. Муниципалитету исполняется 296 лет.

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