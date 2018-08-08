Минниханов поддержал проект говорящих на татарском языке кукол

По словам жительницы Пестречинского района, у них появилась идея по строительству фабрики кукол, игрушки на ней можно выпускать по мотивам сказок, легенд, в честь выдающихся личностей татарского народа. На сегодняшний день создано уже 100 кукол.

Минниханов предложил привлечь к проекту студентов профессионального лицея народных художественных промыслов из Казани.

— В каждом садике должны быть такие куклы с национальным наполнением. Для них это будет интересно. Можно рассмотреть и различные методы материального стимулирования, — отметил президент РТ.