Больше красоты. Набережная Владивостока освобождается от торговых точек

Об этом сообщил начальник управления экономического развития мэрии Александр Вициенко на встрече с предпринимателями. Из них семь торговых точек расположатся на Аллее мастеров — она предназначена для продажи сувенирной продукции, остальные смогут торговать различными лакомствами. В итоге значительно расширится прогулочная зона: стойки с мороженым и матрёшками расставят не сплошным рядом, а точечно и упорядоченно.

Пока почти 40 киосков и ларьков с однообразным ассортиментом — слишком большое количество торговых объектов, которое не делает набережную привлекательной для отдыха. С новой схемой популярное место отдыха будет выглядеть гармоничнее. По мнению специалистов, семь точек на набережной для продажи магнитов, матрёшек и других сувениров — достаточно, с учётом того, что в центре города много магазинов с туристическими и подарочными сувенирами. Что касается десяти торговых объектов для продажи прохладительных напитков, мороженого, варёной кукурузы, сахарной ваты и прочих лакомств — это также оптимальное количество для набережной. Рядом с ней много различных кафе, ресторанов.