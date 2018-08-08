Больше красоты. Набережная Владивостока освобождается от торговых точек
Из 39 нелегальных торговых павильонов осталось 17.
Из 39 нелегальных торговых павильонов осталось 17.
Вместо существующих 39 нестационарных торговых объектов на Набережной Спортивной гавани Владивостока останется 17.
Об этом сообщил начальник управления экономического развития мэрии Александр Вициенко на встрече с предпринимателями. Из них семь торговых точек расположатся на Аллее мастеров — она предназначена для продажи сувенирной продукции, остальные смогут торговать различными лакомствами. В итоге значительно расширится прогулочная зона: стойки с мороженым и матрёшками расставят не сплошным рядом, а точечно и упорядоченно.
Набережная Спортивной гавани является пилотным проектом в реформе системы нестационарной торговли, проводимой администрацией Владивостока по поручению главы города. Обновление одного из любимых мест отдыха жителями и гостей приморской столицы ведётся совместно с московским конструкторским бюро «Стрелка», которое разрабатывает новую концепцию центральной набережной.
— Нынешнее размещение объектов не вписывается в обновлённую концепцию центральной части Владивостока, — пояснили в управлении градостроительства и архитектуры. — На Спортивной набережной планируется провести работы по благоустройству в рамках приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды, строительство комфортного общественного туалета уже началось.
— Спортивная набережная — «лицо» города, популярное место отдыха жителей и гостей, не нужно превращать его в торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпрепровождения, — считает мэр Виталий Веркеенко.