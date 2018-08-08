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11:30 (мск), источник: АиФ Владивосток

Больше красоты. Набережная Владивостока освобождается от торговых точек

Из 39 нелегальных торговых павильонов осталось 17.

Источник: Аргументы и факты

Вместо существующих 39 нестационарных торговых объектов на Набережной Спортивной гавани Владивостока останется 17.

Об этом сообщил начальник управления экономического развития мэрии Александр Вициенко на встрече с предпринимателями. Из них семь торговых точек расположатся на Аллее мастеров — она предназначена для продажи сувенирной продукции, остальные смогут торговать различными лакомствами. В итоге значительно расширится прогулочная зона: стойки с мороженым и матрёшками расставят не сплошным рядом, а точечно и упорядоченно.

Пока почти 40 киосков и ларьков с однообразным ассортиментом — слишком большое количество торговых объектов, которое не делает набережную привлекательной для отдыха. С новой схемой популярное место отдыха будет выглядеть гармоничнее. По мнению специалистов, семь точек на набережной для продажи магнитов, матрёшек и других сувениров — достаточно, с учётом того, что в центре города много магазинов с туристическими и подарочными сувенирами. Что касается десяти торговых объектов для продажи прохладительных напитков, мороженого, варёной кукурузы, сахарной ваты и прочих лакомств — это также оптимальное количество для набережной. Рядом с ней много различных кафе, ресторанов.

Набережная Спортивной гавани является пилотным проектом в реформе системы нестационарной торговли, проводимой администрацией Владивостока по поручению главы города. Обновление одного из любимых мест отдыха жителями и гостей приморской столицы ведётся совместно с московским конструкторским бюро «Стрелка», которое разрабатывает новую концепцию центральной набережной.

— Нынешнее размещение объектов не вписывается в обновлённую концепцию центральной части Владивостока, — пояснили в управлении градостроительства и архитектуры. — На Спортивной набережной планируется провести работы по благоустройству в рамках приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды, строительство комфортного общественного туалета уже началось.

Предприниматели согласились: новая схема НТО превратит Спортивную набережную в более просторное общественное пространство. И подчеркнули: тем, кто выиграет аукцион и встанет на места, необходимо следить за санитарным состоянием торговых объектов. Вывески должны быть яркими, форма у продавца — опрятной, а отношение — доброжелательным.

— Спортивная набережная — «лицо» города, популярное место отдыха жителей и гостей, не нужно превращать его в торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпрепровождения, — считает мэр Виталий Веркеенко.

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