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13:55 (мск), источник: N + 1

Firefox научился рекомендовать интересные статьи на основе истории браузера

Компания Mozilla Corporation представила Advance — расширение для своего браузера Firefox, которое поможет находить интересные статьи на основе уже открытой страницы и недавней истории просмотров.

Анализируя предпочтения пользователя, Advance предлагает материалы для дальнейшего чтения в боковой панели браузера. Пока что функция находится на этапе эксперимента, сообщается в блоге Firefox.

Сейчас большинство сайтов открыто используют файлы cookie — небольшие фрагменты данных, которые хранятся на устройстве (компьютере или смартфоне) и посылаются веб-серверу в начале сеанса. С помощью них происходит идентификация пользователя: в частности, с целью предложить ему интересный и полезный контент. С точки зрения эффективности рекомендации на основе cookie не всегда отвечают ожиданиям пользователя, нередко предлагая ему уже прочтенные статьи или же рекламу.

Разработчики Mozilla Firefox решили исправить эту проблему с помощью Advance, который сможет рекомендовать самый интересный и разнообразный контент на основе действий пользователя в сети. К примеру, при выборе ресторана или фильма расширение сможет находить и предлагать веб-страницы с дополнительной информацией по определенному запросу. Advance также будет анализировать недавнюю историю просмотров пользователя.

Расширение разработано при поддержке Laserlike — стартапа, занимающегося мониторингом интересных пользователю страниц с помощью методов машинного обучения. В Mozilla считают, что Advance поможет интернет-пользователям расширить кругозор, не ограничивая их действия в сети определенным количеством часто посещаемых страниц. Кроме того, компания предупреждает пользователей о том, что Laserlike будет собирать и хранить информацию об их действиях в сети: при желании можно приостановить работу расширения и запросить браузер удалить хранящиеся данные.

Advance — одна из экспериментальный функций Firefox, входящих в их программу Test Pilot. Помимо этого браузер также предлагает опробовать составление заметок во время пользования интернетом и шифрование файлов.

Елизавета Ивтушок.

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