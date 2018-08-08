Британские пабы закрываются десятками. Где теперь пить эль и портер?

Заколоченный паб — привычный штрих британского пейзажа | Источник: BBC News Русская служба

Русская служба Би-би-си разбиралась в причинах и последствиях угасания всемирно известного феномена.

Что происходит?

Еще в начале 21-го века в Великобритании было больше 60 тысяч пабов, и в них продавали в два раза больше пива, чем в магазинах. Спустя почти 20 лет их осталось меньше 49 тысяч, а продажи пива в них впервые в истории уступили первенство супермаркетам.

Почему? Британцы говорят, что их отталкивает цена пива у барной стойки: в обнародованном на этой неделе опросе 56% признались, что не могут позволить себе пинту в пабе.

Лондон — особый случай. Неожиданной иллюстрацией дороговизны столичных пабов год назад стал теракт у станции London Bridge. На кадрах эвакуации видно, как один из бегущих держит в руке недопитую пинту пива. «Настоящий лондонец!», — единодушно поддержали его соцсети. — «Конечно, он за нее £6 отдал».

Источник: Русская служба Би-би-си

Эксперты винят в дороговизне растущие налоги, а среди причин падения посещаемости пабов называют доступный алкоголь в магазинах, бум крафтового пива и увлечение молодежи здоровым образом жизни.

Что, совсем перестали пить?

Каждый пятый британец старше 16 лет не пьет вовсе. Однако почти каждый второй выпивает, и большинство — с завидной регулярностью.

Самый популярный напиток — пиво.

Самое популярное место для распития — паб. Он занимает особое место в британской жизни.

В отличие от тихих кафе с их столами, официантами и автономными компаниями, шумные пабы — место общения и центр жизни. Сюда идут обмывать победы, отмечать юбилеи, играть в лото, петь в караоке, участвовать в викторинах, смотреть футбол, крикет или скачки.

Здесь общаются с коллегами, друзьями, родственниками и бизнес-партнерами. Пабы — общественное пространство для людей любой профессии, пола и возраста. Как метро или приемный покой в больнице.

Их ежегодный вклад в экономику превышает 23 млрд фунтов, подсчитали защитники традиционного пива — эля — из ассоциации Campaign for Real Ale (Camra). Но главная их роль не экономическая, а социальная, уверены они.

Пабы объединяют людей и делают их счастливее. Они укрепляют связи и доверие между ними. Ассоциация Campaign for Real Ale

Почему же пабы закрываются?

Источник: Русская служба Би-би-си

Цены продолжают расти в основном из-за налогов, которые составляют треть стоимости кружки пива в пабе: акцизов на пиво, НДС и налога на коммерческую недвижимость.

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После мирового финансового кризиса 2008 года власти с усердием доили пабы, как это традиционно происходит в трудные для экономики времена, когда повышаются сборы с тех товаров, от которых люди откажутся в последнюю очередь: алкоголя, сигарет и бензина.

Поскольку сразу перед кризисом еще и запретили курить в общественных местах, пабы стали закрываться активнее прежнего.

За пять лет налоговая нагрузка увеличилась более чем на 40%.

Семь тысяч пабов этого не пережили.

Пиво, Netflix и Facebook

И пока пиво в пабах дорожает, в супермаркетах — обратная картина.

За последнее десятилетие алкоголь стал намного доступнее: с поправкой на инфляцию цены на него увеличились лишь на 0,3%, тогда как доходы населения — на 12%, подсчитала национальная служба здравоохранения NHS.

Источник: Русская служба Би-би-си

«Люди все чаще предпочитают выпивать дома, а не в пабе — это долгосрочный тренд, — отмечает Пол Окли из британской ассоциации пивоваров и пабовладельцев British Beer & Pub Association. — За последние 10 лет пиво в заведениях подорожало на 28,6%, а в магазинах — только на 8,5%».

Не в последнюю очередь в этом виноват прогресс, пишет он. «Дом — это уже не то, что было в 2000 году».

На смену скудному набору телеканалов в тусклом телевизоре пришли домашние кинотеатры, Netflix, спортивные трансляции всех мастей, видеоигры и виртуальная реальность.

А общение переехало в социальные сети.

«Свободного времени у людей все меньше, а соцсети на подъеме. И теперь им даже не нужно выходить из дома, чтобы пообщаться с друзьями», — отмечает Окли.

«Великая британская пивная революция»

Однако уход от традиций не навредил статусу Великобритании как ведущего производителя пива: за последние пять лет число пивоварен в стране увеличилось на 64% и впервые почти за 100 лет перевалило за 2000.

За это время они выпустили почти 3000 новых сортов пива.

Британия вновь распробовала пиво | Источник: AP 2018

«Великая британская пивная революция продолжается, и похоже, что ее не остановить, — объявил недавно Роджер Протц, один из главных экспертов по пиву в стране и редактор путеводителя по пабам “Good Beer Guide”. — Теперь в Британии больше пивоварен на душу населения, чем в любой другой стране, и лучший в мире выбор пива».

И всё благодаря взрывному росту популярности крафтового пива. Этот рынок растет на 20−25% в год и пока не демонстрирует признаков перегрева. Крупные компании пачками скупают мелких производителей, но на их месте вырастают новые, пользуясь высоким спросом на разнообразие и налоговыми льготами для малого бизнеса.

Пивовары постепенно приспосабливаются к новой реальности и меняющимся вкусам.

На лондонском пивном фестивале — главном празднике традиционного английского эля — в этом году впервые представлен безалкогольный портер. В целом рынок безалкогольного и слабоалкогольного пива переживает взрывной рост — за последние четыре года увеличился в полтора раза. Каждая 200-я бутылка британского пива теперь — без алкоголя.

На пивном фестивале в Лондоне в этом году - более 900 сортов эля, сидра и крафта | Источник: AP 2018

Второе дыхание

British Beer & Pub Association подсчитала: в 2016 году закрылось вдвое меньше пабов, чем в 2015-м, и если в январе-июне 2017 года пабы исчезали со скоростью 20 штук в неделю, то год спустя, согласно свежим данным, еженедельно закрываются только 18.

Во многом это объясняется крайне благоприятными условиями: реальные доходы британцев впервые с кризиса начали расти, весна и лето выдались необычайно жаркими, да и поводов выпить оказалось предостаточно: от королевской свадьбы до чемпионата мира по футболу, на котором английская сборная задержалась дольше обычного.

Не обошлось и без господдержки: власти заморозили акциз на пиво и с 2013 года не повышают его. К тому же пабы получили льготы по налогу на коммерческую недвижимость.

Однако лоббисты опасаются, что уже в ноябре, когда правительство представит новый бюджет, акциз, скорее всего, вновь повысят, а льготы — отменят. Но вряд ли изменения будут драматичными, поэтому в ближайшие годы никому не придется ездить в Лондон со своим пивом.