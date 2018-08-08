Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном
Родственники отвернулись от сестер, убивших своего отца
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Красавица-жена Дзюбы очаровала соцсети (фото)
44-летняя Натали без косметики выглядит как юная девушка
Степаненко в темных очках впервые высказалась о разводе
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
15:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британские пабы закрываются десятками. Где теперь пить эль и портер?

Пинта эля в пабе — национальное британское времяпрепровождение — уходит в прошлое. Каждую неделю в Великобритании закрываются почти два десятка пабов. Защитники традиции бьют тревогу, но всё ли так плохо?

Заколоченный паб — привычный штрих британского пейзажа | Источник: BBC News Русская служба

Русская служба Би-би-си разбиралась в причинах и последствиях угасания всемирно известного феномена.

Что происходит?

Еще в начале 21-го века в Великобритании было больше 60 тысяч пабов, и в них продавали в два раза больше пива, чем в магазинах. Спустя почти 20 лет их осталось меньше 49 тысяч, а продажи пива в них впервые в истории уступили первенство супермаркетам.

Почему? Британцы говорят, что их отталкивает цена пива у барной стойки: в обнародованном на этой неделе опросе 56% признались, что не могут позволить себе пинту в пабе.

Лондон — особый случай. Неожиданной иллюстрацией дороговизны столичных пабов год назад стал теракт у станции London Bridge. На кадрах эвакуации видно, как один из бегущих держит в руке недопитую пинту пива. «Настоящий лондонец!», — единодушно поддержали его соцсети. — «Конечно, он за нее £6 отдал».

Источник: Русская служба Би-би-си

Эксперты винят в дороговизне растущие налоги, а среди причин падения посещаемости пабов называют доступный алкоголь в магазинах, бум крафтового пива и увлечение молодежи здоровым образом жизни.

Что, совсем перестали пить?

Каждый пятый британец старше 16 лет не пьет вовсе. Однако почти каждый второй выпивает, и большинство — с завидной регулярностью.

Новость
Пить будете?

Самый популярный напиток — пиво.

Самое популярное место для распития — паб. Он занимает особое место в британской жизни.

В отличие от тихих кафе с их столами, официантами и автономными компаниями, шумные пабы — место общения и центр жизни. Сюда идут обмывать победы, отмечать юбилеи, играть в лото, петь в караоке, участвовать в викторинах, смотреть футбол, крикет или скачки.

Здесь общаются с коллегами, друзьями, родственниками и бизнес-партнерами. Пабы — общественное пространство для людей любой профессии, пола и возраста. Как метро или приемный покой в больнице.

Их ежегодный вклад в экономику превышает 23 млрд фунтов, подсчитали защитники традиционного пива — эля — из ассоциации Campaign for Real Ale (Camra). Но главная их роль не экономическая, а социальная, уверены они.

Пабы объединяют людей и делают их счастливее. Они укрепляют связи и доверие между ними.
Ассоциация Campaign for Real Ale

Почему же пабы закрываются?

Первая причина — цены.

Источник: Русская служба Би-би-си

Цены продолжают расти в основном из-за налогов, которые составляют треть стоимости кружки пива в пабе: акцизов на пиво, НДС и налога на коммерческую недвижимость.

Новость
СМИ опубликовали фотографию Сами Насери после драки в московском баре

После мирового финансового кризиса 2008 года власти с усердием доили пабы, как это традиционно происходит в трудные для экономики времена, когда повышаются сборы с тех товаров, от которых люди откажутся в последнюю очередь: алкоголя, сигарет и бензина.

Поскольку сразу перед кризисом еще и запретили курить в общественных местах, пабы стали закрываться активнее прежнего.

За пять лет налоговая нагрузка увеличилась более чем на 40%.

Семь тысяч пабов этого не пережили.

Пиво, Netflix и Facebook

И пока пиво в пабах дорожает, в супермаркетах — обратная картина.

За последнее десятилетие алкоголь стал намного доступнее: с поправкой на инфляцию цены на него увеличились лишь на 0,3%, тогда как доходы населения — на 12%, подсчитала национальная служба здравоохранения NHS.

Источник: Русская служба Би-би-си

«Люди все чаще предпочитают выпивать дома, а не в пабе — это долгосрочный тренд, — отмечает Пол Окли из британской ассоциации пивоваров и пабовладельцев British Beer & Pub Association. — За последние 10 лет пиво в заведениях подорожало на 28,6%, а в магазинах — только на 8,5%».

Новость
Сухие законы: как местные власти не дают россиянам пить

Не в последнюю очередь в этом виноват прогресс, пишет он. «Дом — это уже не то, что было в 2000 году».

На смену скудному набору телеканалов в тусклом телевизоре пришли домашние кинотеатры, Netflix, спортивные трансляции всех мастей, видеоигры и виртуальная реальность.

А общение переехало в социальные сети.

«Свободного времени у людей все меньше, а соцсети на подъеме. И теперь им даже не нужно выходить из дома, чтобы пообщаться с друзьями», — отмечает Окли.

«Великая британская пивная революция»

Однако уход от традиций не навредил статусу Великобритании как ведущего производителя пива: за последние пять лет число пивоварен в стране увеличилось на 64% и впервые почти за 100 лет перевалило за 2000.

За это время они выпустили почти 3000 новых сортов пива.

Британия вновь распробовала пиво | Источник: AP 2018

«Великая британская пивная революция продолжается, и похоже, что ее не остановить, — объявил недавно Роджер Протц, один из главных экспертов по пиву в стране и редактор путеводителя по пабам “Good Beer Guide”. — Теперь в Британии больше пивоварен на душу населения, чем в любой другой стране, и лучший в мире выбор пива».

Новость
«Водка — преимущество пожилых»

И всё благодаря взрывному росту популярности крафтового пива. Этот рынок растет на 20−25% в год и пока не демонстрирует признаков перегрева. Крупные компании пачками скупают мелких производителей, но на их месте вырастают новые, пользуясь высоким спросом на разнообразие и налоговыми льготами для малого бизнеса.

Пивовары постепенно приспосабливаются к новой реальности и меняющимся вкусам.

На лондонском пивном фестивале — главном празднике традиционного английского эля — в этом году впервые представлен безалкогольный портер. В целом рынок безалкогольного и слабоалкогольного пива переживает взрывной рост — за последние четыре года увеличился в полтора раза. Каждая 200-я бутылка британского пива теперь — без алкоголя.

На пивном фестивале в Лондоне в этом году - более 900 сортов эля, сидра и крафта | Источник: AP 2018

Второе дыхание

British Beer & Pub Association подсчитала: в 2016 году закрылось вдвое меньше пабов, чем в 2015-м, и если в январе-июне 2017 года пабы исчезали со скоростью 20 штук в неделю, то год спустя, согласно свежим данным, еженедельно закрываются только 18.

Во многом это объясняется крайне благоприятными условиями: реальные доходы британцев впервые с кризиса начали расти, весна и лето выдались необычайно жаркими, да и поводов выпить оказалось предостаточно: от королевской свадьбы до чемпионата мира по футболу, на котором английская сборная задержалась дольше обычного.

Не обошлось и без господдержки: власти заморозили акциз на пиво и с 2013 года не повышают его. К тому же пабы получили льготы по налогу на коммерческую недвижимость.

Однако лоббисты опасаются, что уже в ноябре, когда правительство представит новый бюджет, акциз, скорее всего, вновь повысят, а льготы — отменят. Но вряд ли изменения будут драматичными, поэтому в ближайшие годы никому не придется ездить в Лондон со своим пивом.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Путин впервые не приехал к своим молодым сторонникам. Что они говорят о ...
Каковы теперь шансы на референдум о повышении пенсионного возраста в Рос...
Сенаторы США предложили признать Россию «спонсором терроризма»
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
В каких городах мира законом запрещено умирать (фото)
ЦИК согласовала три вопроса пенсионного референдума
Астронавт показал с МКС пострадавшую от засухи Европу (фото)
Археологи нашли в Подмосковье клад времен Бориса Годунова
Шнуров заступился за Монеточку после критики Земфиры в ее адрес
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Началось. В США спускается огромный ледник (фото) За 30 лет он отступил на 20 километров на север.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь