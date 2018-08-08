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10:41 (мск), источник: VN.ru

Первый светофор заработал в Отрадном

Пешеходый переход по госстандарту оборудован в селе Отрадное Куйбышевского района Новосибирской области. На сельской дороге появился светофор, дорожные знаки и ограждения. Это первый и пока единственный светофор в здешних местах.

Источник: VN.ru

Около Отрадненской школы оборудован пешеходный переход. Здесь же построен асфальтированный тротуар.

— Это значимо для села. Здесь находится школа и дошкольное учреждение. Недалеко есть детская площадка. Сюда выходят родители с колясками, они гуляют с маленькими детьми — это необходимо было сделать, — рассказала VN.ru глава Отрадненского сельсовета Татьяна Родионенко.

Целевые средства для финансирования работ по обустройству пешеходного перехода на автодороге местного значения в объеме 800 тысяч рублей выделены из бюджета Новосибирской области.

В текущем году будут проведены работы на дорогах областного подчинения в селах Абрамово, Нагорное. На 2019 год готовится проектно-сметная документация для обустройства пешеходных переходов в селах Горбуново и Новоичинское, а также в ауле Бергуль.

В прошлом году в Куйбышеве было оборудовано девять пешеходных переходов вблизи образовательных организаций (семь — вблизи школ № 2, 3, 4, 5, 6, 10 и школы-интерната, и два — вблизи детских садов «Жемчужинка» и «Журавлик»). Пять — оборудованы в селах Чумаково, Каме, Кульче, в деревне Константиновка и поселке Ивушка.

Добавим, что по областной программе обеспечения безопасности движения за этот год обустроят 38 пешеходных переходов рядом с детскими образовательными учреждениями. Где-то это будет стройка с нуля, где-то — реконструкция и ремонт, так как элементы дорожного обустройства уже есть. В любом случае оборудованный пешеходный переход незамеченным не останется.

Всего в районах Новосибирской области 82 пешеходных перехода. Работы по их реконструкции и строительству продолжат и в следующем году. Сдадут в эксплуатацию 44 сооружения.

«На этот год выделено 93 миллиона рублей на 38 школьных переходов. Самое дорогостоящее — это устройство тротуаров. По требованию ГОСТа должно быть по 50 метров в каждую сторону с двух сторон, плюс пешеходное ограждение, освещение», — рассказал главный эксперт обеспечения безопасности дорожного движения ТУАД НСО Павел Ипатьев.

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