Узбекистан поднял свои позиции по скорости интернета
Сервис Speedtest.net ирландской компании Ookla опубликовал рейтинг с данными по итогам июля 2018 года.
Сервис Speedtest.net ирландской компании Ookla опубликовал рейтинг с данными по итогам июля 2018 года.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекистану удалось улучшить свою позицию в рейтинге скорости интернета, говорится в рейтинге сервиса Speedtest.net.
Ирландская компания Ookla разместила список с данными по скорости беспроводного и проводного интернета по итогам июля 2018 года.
По скорости мобильного интернета РУ поднялась на четыре позиции и заняла 110 место с показателем в 9,60 Мбит/с, по проводному интернету — на 7 пунктов до 119 места (8,57 Мбит/с).
Лидером по скорости мобильного интернета стал Катар, по скорости проводного — Сингапур.
Ранее сообщалось о планах Узбекистана и Афганистана увеличить
Кроме того, Всемирный банк заявил о поддержке по запуску высокоскоростного интернета в Узбекистане. На это направлена программа Digital CASA.