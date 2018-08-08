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11:35 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан поднял свои позиции по скорости интернета

Сервис Speedtest.net ирландской компании Ookla опубликовал рейтинг с данными по итогам июля 2018 года.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекистану удалось улучшить свою позицию в рейтинге скорости интернета, говорится в рейтинге сервиса Speedtest.net.

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Ирландская компания Ookla разместила список с данными по скорости беспроводного и проводного интернета по итогам июля 2018 года.

По скорости мобильного интернета РУ поднялась на четыре позиции и заняла 110 место с показателем в 9,60 Мбит/с, по проводному интернету — на 7 пунктов до 119 места (8,57 Мбит/с).

Лидером по скорости мобильного интернета стал Катар, по скорости проводного — Сингапур.

Ранее сообщалось о планах Узбекистана и Афганистана увеличить интернет-трафик. Соответствующее соглашение в конце июля подписали Национальной оператор связи «Узбектелеком» и компания Afghan Wireless Communication Company (AWCC).

Кроме того, Всемирный банк заявил о поддержке по запуску высокоскоростного интернета в Узбекистане. На это направлена программа Digital CASA.

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