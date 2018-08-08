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11:48 (мск), источник: Интерфакс

До аэропорта Внуково от «Китай-города» пустят ночной автобус Н11

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Новый ночной пассажирский маршрут заработает в столице через несколько дней: автобус Н11 свяжет аэропорт Внуково со станцией метро «Китай-город», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"
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«Через несколько дней свой ночной маршрут получит Внуково. Автобус Н11 свяжет аэропорт с метро «Китай-город», — написал Собянин в своем блоге в среду.

Кроме того, по его информации, с 1 сентября автобус Н3 будет заезжать на Комсомольскую площадь, чтобы забрать пассажиров с трех вокзалов.

Ночные маршруты «Мосгортранса» появились всего пять лет назад, напомнил мэр. «Сегодня ими пользуются почти 5 тыс. человек еженощно. 12 маршрутов развозят пассажиров из центра до спальных районов у МКАДа. Их них 8 маршрутов отправляются от главного наземного хаба у метро “Китай-город”, где можно сделать пересадку», — отметил мэр.

По словам Собянина, самый популярный ночной маршрут Москвы — Н1 «Шереметьево — Озерная».

«Самый удобный маршрут для прогулок по ночной Москве — автобус “Б” (“Букашка”), курсирующий по Садовому кольцу с интервалом всего 15 минут», — добавил он.

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