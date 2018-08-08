7-й день: 163 человека были исключены с экзаменов в вузы

Источник: UzReport.news

В шестой день на экзаменационных испытаниях участвовало 57 804 абитуриента по 76 направлениям в 16 вузах. Об этом сообщает заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов на своей странице в Facebook.

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1317 абитуриентов по разным причинам не пришли на экзамены.

163 абитуриента были исключены с экзаменов:

— 93 на контрольно-пропускных пунктах за попытку пронести шпаргалки или мобильные телефоны;.

— 70 внутри зданий за попытку использования шпаргалок или попытку занять чужое место на экзамене.