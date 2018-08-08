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11:27 (мск), источник: UzReport.news

7-й день: 163 человека были исключены с экзаменов в вузы

Завершился 6-й день тестовых испытаний.

Источник: UzReport.news

В шестой день на экзаменационных испытаниях участвовало 57 804 абитуриента по 76 направлениям в 16 вузах. Об этом сообщает заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов на своей странице в Facebook.

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1317 абитуриентов по разным причинам не пришли на экзамены.

163 абитуриента были исключены с экзаменов:

— 93 на контрольно-пропускных пунктах за попытку пронести шпаргалки или мобильные телефоны;.

— 70 внутри зданий за попытку использования шпаргалок или попытку занять чужое место на экзамене.

Для установления надлежащего контроля за порядком на местах были привлечены 2419 наблюдателя из различных учебных заведений, прошедших специальную подготовку по технологиям и порядку проведения тестовых испытаний.

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