Мэр Краснодара проверил готовность школ города к новому учебному году
На капитальный ремонт сейчас закрыты 100 краснодарских школ.
На капитальный ремонт сейчас закрыты 100 краснодарских школ.
В школе № 73 впервые за несколько десятилетий обновляют спортивный зал. Устанавливают окна и двери, вместо старого деревянного пола стелют современное прорезиненное покрытие. Кроме того, в учебном заведении полностью меняют кровлю. Благодаря новым технологиям здание будет лучше защищено от холода. Деньги на ремонт выделили из муниципального и краевого бюджетов.
«Очень хорошо, что есть поддержка со стороны губернатора и администрации края по выделению денежных средств на реконструкцию именно спортивных залов. А ваша задача — вовремя подготовить всю проектную документацию и подавать документы на софинансирование. Нашу долю мы будем изыскивать. Ну, а то, что есть такая помощь, — это очень хорошо, и конечно, результат должен быть», — сказал мэр Евгений Первышов.
Еще один объект — 82-я гимназия. Там уже поменяли электропроводку, системы отопления и водоснабжения. Основная часть работ уже позади, осталось только заасфальтировать прилегающую территорию.
Сейчас по всей Кубани активно ремонтируют школы. Успеть необходимо до 1 сентября. Результаты летней реконструкции должна проверить специальная комиссия. Именно она решит, готово ли каждое учебное заведение принимать детей. В этом году в регионе планируют создать 8,5 тыс. новых мест в школах. В День знаний в крае за парты сядут около 650 тыс. учеников. Это на 20 тыс. больше, чем в прошлом году.