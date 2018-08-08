Мэр Краснодара проверил готовность школ города к новому учебному году

В школе № 73 впервые за несколько десятилетий обновляют спортивный зал. Устанавливают окна и двери, вместо старого деревянного пола стелют современное прорезиненное покрытие. Кроме того, в учебном заведении полностью меняют кровлю. Благодаря новым технологиям здание будет лучше защищено от холода. Деньги на ремонт выделили из муниципального и краевого бюджетов.

«Очень хорошо, что есть поддержка со стороны губернатора и администрации края по выделению денежных средств на реконструкцию именно спортивных залов. А ваша задача — вовремя подготовить всю проектную документацию и подавать документы на софинансирование. Нашу долю мы будем изыскивать. Ну, а то, что есть такая помощь, — это очень хорошо, и конечно, результат должен быть», — сказал мэр Евгений Первышов.

Еще один объект — 82-я гимназия. Там уже поменяли электропроводку, системы отопления и водоснабжения. Основная часть работ уже позади, осталось только заасфальтировать прилегающую территорию.