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11:39 (мск), источник: Sputnik.by

Фигурантов дела о гибели рядового Коржича судят в Минске

В зале суда присутствует более 20 солдат срочной службы, все они по делу проходят как потерпевшие.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 авг —Sputnik. Минский областной суд начал рассмотрение уголовного дела о гибели в учебном центре в Печах солдата-срочника Александра Коржича, передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.

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Из-за большого количества потерпевших и представителей СМИ суд проходит в выездном заседании, в суде Московского района Минска, где есть большой зал.

Обвиняемыми в доведении до самоубийства проходят трое сержантов. Евгений Барановский обвиняется по ч. 1 и 2 ст. 430 «Получение взяток», по ч. 3 ст. 455 (злоупотребление властью), ч. 1 ст. 205 «Кража», Антон Вяжевич по частям 1 и 2 ст. 430 и по ч. 3 ст. 455, Егор Скуратович также по частям 1 и 2 ст. 430 и по ч. 3 ст. 455.

Мать погибшего рядового Коржича Светлана проходит по делу в качестве потерпевшей.

На суде председательствует судья Минского областного суда Олег Лапеко, государственное обвинение поддерживает прокурор отдела Генпрокуратуры, старший советник юстиции Юрий Шерснев.

Тело рядового Коржича обнаружили со связанными ногами и надетой на голову майкой 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты воинской части, расположенной в Печах. По факту было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят трое сержантов. Им предъявлено обвинение в превышении власти, которое повлекло тяжкие последствия, а именно доведение до самоубийства. Мать Коржича не согласна с квалификацией, она считает, что его убили в части. Дело расследовал Центральный аппарат СК.

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