В Беларуси легализовали онлайн-казино и повысили возраст игроков
В Беларуси приняты меры по совершенствованию правового регулирования игорного бизнеса. Указ об этом № 305 Глава государства подписал 7 августа, информировали в
В Беларуси приняты меры по совершенствованию правового регулирования игорного бизнеса. Указ об этом № 305 Глава государства подписал 7 августа, информировали в
Теперь в нашей стране легализованы
Например, открыть
Чтобы снизить вредные последствия участия в азартных играх повышен возраст посетителей казино, в том числе виртуальных, и участия в таких играх с 18 до 21 года. Теперь также игрокам запрещено предоставлять другим посетителям деньги для участия в азартной игре. Организаторы, в свою очередь, должны снабжать заведения системами видеонаблюдения, которые будут фиксировать всех посетителей и выплату им денег.
Указ даст возможность снизить отток денежных средств за границу за счет ограничения доступа белорусов к участию в азартных играх на ресурсах, находящихся вне национального сегмента интернета.