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11:44 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси легализовали онлайн-казино и повысили возраст игроков

В Беларуси приняты меры по совершенствованию правового регулирования игорного бизнеса. Указ об этом № 305 Глава государства подписал 7 августа, информировали в пресс-службе белорусского лидера.

Теперь в нашей стране легализованы онлайн-казино. Для этого вида деятельности установлены требования и условия.

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Например, открыть онлайн-казино можно, только имея специальное разрешение (лицензию), гарантийный депозит на специальном счете, который нужен, чтобы обеспечить выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности. Также организатор азартных игр должен дать налоговым органам удаленный доступ к онлайн-казино и подключить заведение к специальной компьютерной кассовой системе, которая даст возможность контролировать обороты. На сайте виртуального заведения необходисмо осуществлять идентификацию игроков.

Чтобы снизить вредные последствия участия в азартных играх повышен возраст посетителей казино, в том числе виртуальных, и участия в таких играх с 18 до 21 года. Теперь также игрокам запрещено предоставлять другим посетителям деньги для участия в азартной игре. Организаторы, в свою очередь, должны снабжать заведения системами видеонаблюдения, которые будут фиксировать всех посетителей и выплату им денег.

Указ даст возможность снизить отток денежных средств за границу за счет ограничения доступа белорусов к участию в азартных играх на ресурсах, находящихся вне национального сегмента интернета.

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