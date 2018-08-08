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11:27 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Мэр Владивостока вновь поручил посмертно наградить мужчину, спасшего детей в шторм

Глава Владивостока Виталий Веркеенко повторно поручил представить к награде Олега Гончарова, который в 2017 году ценой своей жизни спас купавшихся в море детей во время шторма, сообщает в среду пресс-служба администрации города.

Источник: ДЕЙТА

В августе 2017 года Гончаров вместе с несколькими другими мужчинами принял участие в спасении детей, которые оказались в море во время шторма. В результате погибли Гончаров и Семен Перетягин, который являлся сотрудником МЧС России и позже был посмертно награжден по линии ведомства. Тогда же была составлена заявка на награждение Гончарова медалью «За спасение погибавших». По предварительной информации управления организационной работы городской администрации, в награждении было отказано по формальным причинам.

«В связи с этим глава города Виталий Веркеенко поручил специалистам повторно выступить с ходатайством о награждении Олега Гончарова государственной наградой. А уже сейчас в администрации Владивостока готовятся документы на награждение погибшего героя наивысшей наградой города — знаком отличия “За заслуги перед Владивостоком” I степени. Награду вручат матери погибшего», — говорится в сообщении.

Ранее на ситуацию с отсутствием награды у Гончарова обратили внимание местные СМИ. Веркеенко у себя на странице в социальной сети заявил, что разберется в этом, и выразил уверенность, что «поступки настоящих мужчин должны быть оценены по достоинству».

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