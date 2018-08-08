Мэр Владивостока вновь поручил посмертно наградить мужчину, спасшего детей в шторм

Источник: ДЕЙТА

В августе 2017 года Гончаров вместе с несколькими другими мужчинами принял участие в спасении детей, которые оказались в море во время шторма. В результате погибли Гончаров и Семен Перетягин, который являлся сотрудником МЧС России и позже был посмертно награжден по линии ведомства. Тогда же была составлена заявка на награждение Гончарова медалью «За спасение погибавших». По предварительной информации управления организационной работы городской администрации, в награждении было отказано по формальным причинам.

«В связи с этим глава города Виталий Веркеенко поручил специалистам повторно выступить с ходатайством о награждении Олега Гончарова государственной наградой. А уже сейчас в администрации Владивостока готовятся документы на награждение погибшего героя наивысшей наградой города — знаком отличия “За заслуги перед Владивостоком” I степени. Награду вручат матери погибшего», — говорится в сообщении.