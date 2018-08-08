Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Липницкая произвела фурор, показав растяжку - СМИ
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
44-летняя Натали без косметики выглядит как юная девушка
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Мать убивших отца сестер сделала громкое заявление - СМИ
Выплыло прошлое Хачатуряна, убитого дочерьми
Медики решили выписать Иосифа Кобзона: его состояние нестабильно
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Почему из-за должника в доме могут страдать все
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
11:34 (мск), источник: Sputnik

Британские ученые создали средство против старения

Ученым удалось уменьшить старение тканей, снизив количество «пожилых» клеток, не способных к делению, на 50 процентов.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Британские ученые создали препарат, который позволяет затормозить основные процессы старения в митохондриях, пишет РИА Новости.

Читайте также
Ученые нашли способ избавиться от морщин

Специалисты Эксетерского университета провели лабораторные испытания новых соединений AP39, AP123 и RT01, протестировав их на эндотелиальных клетках, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. В результате исследования ученые смогли уменьшить старение тканей, снизив количество «пожилых» клеток, не способных к делению, на 50 процентов.

Отмечается, что эффект был достигнут за счет того, что препараты AP39, AP123 и RT01 доставляли сероводород в митохондрии, помогая старым и поврежденным клеткам вырабатывать необходимую энергию для более длительного функционирования и замедления процессов старения.

Ученые подчеркивают, что препараты на основе данных соединений позволят не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество. Кроме того, они указывают на то, что подобное воздействие на митохондрии позволит снизить риск сердечного приступа и инсульта.

Все новости региона
 Генерал-майор Марусин: Ташкент — город моей молодости и единственной любви
На День независимости узбекистанцы отдохнут пять дней подряд
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Шнуров заступился за Монеточку после критики Земфиры в ее адрес
Россияне превращаются в «вечных детей» и поздно заключают браки
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз
Рекорды выносливости: комнатные растения, о которых можно забыть
Археологи рассказали, где на самом деле крестили Иисуса Христа
Из-за жары в Финляндии исчезли комары. Их место заняли оводы
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
«Мерседесы» смогут вытаскивать самих себя (без лебёдки) В Youtube появился видеоролик, который демонстрирует работу нового режима антипробуксовочной системы
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Можно ли купаться в фонтанах?
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь