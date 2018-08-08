Британские ученые создали средство против старения

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Британские ученые создали препарат, который позволяет затормозить основные процессы старения в митохондриях, пишет РИА Новости.

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Специалисты Эксетерского университета провели лабораторные испытания новых соединений AP39, AP123 и RT01, протестировав их на эндотелиальных клетках, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. В результате исследования ученые смогли уменьшить старение тканей, снизив количество «пожилых» клеток, не способных к делению, на 50 процентов.

Отмечается, что эффект был достигнут за счет того, что препараты AP39, AP123 и RT01 доставляли сероводород в митохондрии, помогая старым и поврежденным клеткам вырабатывать необходимую энергию для более длительного функционирования и замедления процессов старения.