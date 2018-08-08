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11:42 (мск), источник: Sputnik.by

На мясокомбинате закопали 147 тысяч банок просроченной тушенки

Возбуждено уголовное дело: должностные лица предприятия придумали схему, позволяющую на протяжении нескольких лет прятать недостачу продукции и сырья.

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Более 147 тысяч банок некачественных мясных консервов захоронили по указанию должностных лиц мясокомбината в Минской области, сообщили в Комитете госконтроля в среду.

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Информация о «захоронении» пришедшей в негодность тушенки поступила в Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований еще минувшим летом. Финансовая милиция обнаружила схрон в земле — на глубине в восемь метров.

Как сообщили в КГК, должностные лица мясокомбината придумали схему, позволяющую на протяжении нескольких лет не отражать недостачу продукции и сырья.

«Перед годовой инвентаризацией оформлялись фиктивные документы о реализации в адрес могилевской коммерческой организации фактически уничтоженной продукции, а в последующем налажено изготовление неучтенной продукции взамен уничтоженной», — рассказали в пресс-службе комитета.

Специалисты установили уничтожение более 147 тысяч банок мясных консервов, а ущерб оценили почти в 300 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело: руководители предприятия обвиняются в злоупотреблении властью или служебными полномочиями.

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