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12:17 (мск), источник: РИА Новости

Умер военный тележурналист Михаил Лещинский

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Советский и российский тележурналист, военкор и политобозреватель Гостелерадио СССР Михаил Лещинский скончался в ночь на среду на 74 году жизни, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Союза журналистов России (СЖР) Ян Радзевич.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью скончался Михаил Борисович Лещинский — один из самых известных советских военных корреспондентов, тележурналист. Его глазами мы видели войну в Афганистане. Репортажи Михаила Лещинского всегда были эмоциональными, никого не оставляя равнодушным. Он обладал редким даром репортера создавать “эффект присутствия” зрителя на месте событий. Союз журналистов России выражает глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Михаила Борисовича», — сказал Радзевич.

Лещинский более 40 лет работал в области радио- и теледокументалистики. Выпустил сотни репортажей о важнейших событиях в стране и за рубежом, а также десятки циклов авторских программ. Вел программу «Служу Советскому Союзу», в течение 4 лет был собственным корреспондентом Центрального телевидения СССР в Афганистане, политобозревателем Центрального телевидения. В 1992—1994 годы являлся руководителем военного отдела РГТРК «Останкино», с 1994 вел еженедельную программу «Полигон».

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