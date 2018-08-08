Цены в Иркутской области выросли за полгода в среднем на 1,6%

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 8 августа 2018 года Иркутскстат, в рейтинге по темпам инфляции среди 12 регионов Сибирского федерального округа Приангарье делит 9 и 10 место с Омской областью. Медленнее цены росли только в Республике Алтай и Новосибирской области, увеличившись за полгода на 1,4−1,5%.

Рекордная инфляция (2,3%) зафиксирована в Алтайском крае. Однако уровень цен в этом регионе относительно невысок, по стоимости стандартного минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг Алтайский край находится ближе к концу списка (10−11 место). Такие же позиции в рейтинге дороговизны у Кемеровской области. Самые низкие цены продуктов и других важнейших товаров и услуг — в Омской области, там такие наборы в июне 2018 года стоили 3457 и 13102 рубля.

Наиболее дорогим продуктовым набором отличается Забайкальский край (4556 рублей), а дороговизной основных товаров и услуг — Республика Алтай (стоимость фиксированного набора 15663 рублей). Разница в уровне цен по регионам — 1,2−1,3 раза. В Иркутской области эти наборы стоят соответственно 4184 и 14027 рублей (5 и 8 место при отсчете с максимального уровня).

По-разному протекают инфляционные процессы в производственной сфере. Тарифы на услуги связи для юридических лиц оставались стабильными, по их темпам Иркутская область занимает 7 место в СФО. Ценовой аппетит сельхозпроизводителей Приангарья был скромным, цены на их продукцию в сравнении с декабрем выросли на 0,3% (5 место).

По скорости роста цен на грузовом транспорте, в строительстве и промышленном производстве Иркутская область занимает третье место. Грузовые перевозки в течение шести месяцев в Приангарье стали дороже на 4,8%. Прирост тарифов в этой сфере наблюдался во всех регионах, кроме Республики Алтай, максимальный (на 27%) — в Томской области.

Продукция инвестиционного назначения подорожала повсеместно (на 1−6%). В Иркутской области зафиксирован рост на 4,6%.