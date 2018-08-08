Цены в Иркутской области выросли за полгода в среднем на 1,6%
Цены на товары и услуги в Иркутской области за полгода (в июне 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года) выросли в среднем на 1,6%.
Цены на товары и услуги в Иркутской области за полгода (в июне 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года) выросли в среднем на 1,6%.
Как сообщает 8 августа 2018 года Иркутскстат, в рейтинге по темпам инфляции среди 12 регионов Сибирского федерального округа Приангарье делит 9 и 10 место с Омской областью. Медленнее цены росли только в Республике Алтай и Новосибирской области, увеличившись за полгода на 1,4−1,5%.
Рекордная инфляция (2,3%) зафиксирована в Алтайском крае. Однако уровень цен в этом регионе относительно невысок, по стоимости стандартного минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг Алтайский край находится ближе к концу списка (10−11 место). Такие же позиции в рейтинге дороговизны у Кемеровской области. Самые низкие цены продуктов и других важнейших товаров и услуг — в Омской области, там такие наборы в июне 2018 года стоили 3457 и 13102 рубля.
По скорости роста цен на грузовом транспорте, в строительстве и промышленном производстве Иркутская область занимает третье место. Грузовые перевозки в течение шести месяцев в Приангарье стали дороже на 4,8%. Прирост тарифов в этой сфере наблюдался во всех регионах, кроме Республики Алтай, максимальный (на 27%) — в Томской области.
Промышленные предприятия Приангарья повысили цены на продукцию в среднем на 16,5%, Томской и Омской областей — на 17−20%, других регионов — на 3−11%. Ценовая политика во многом зависит от структуры промышленного производства, спроса отечественных потребителей, доли экспортных поставок и конъюнктуры мировых рынков.