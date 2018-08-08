На центральных улицах Иркутска демонтировали около двух тысяч незаконных рекламных конструкций

Источник: admirk.ru

«Более 80% всех рекламных материалов на территории округа являются незаконными и были установлены самовольно. Рекламные баннеры на фасаде домов, которые мы сегодня демонтировали, были размещены без соответствующих разрешений. Это противоречит правилам благоустройства Иркутска», — подчеркнула глава Правобережного округа.

В соответствии с данными правилами размещение плакатов, объявлений, листовок, афиш, печатных сообщений, изображений и надписей разрешается только в специально отведенных местах. Это информационные щиты, доски, стенды, стойки, тумбы и другие конструкции, сообщает пресс-служба администрации города.

Как пояснил начальник департамента правовой работы аппарата администрации Иркутска Владимир Григорьев, на территории города утверждена схема размещения рекламных конструкций, на их установку и эксплуатацию выдается специальное разрешение. Таким образом, все рекламные объекты, которые появляются вне схемы, являются незаконными и подлежат демонтажу.

«Самовольные баннеры, рекламные растяжки и подобные конструкции подлежат демонтажу на основании предписания администрации. Если в установленный срок собственник, которому было выдано такое предписание, не осуществил демонтаж, то эти работы проводятся администрацией города самостоятельно. Впоследствии эти затраты в муниципальный бюджет возмещает нарушитель, — отметил Владимир Григорьев. — Кроме того, предусмотрен административный штраф за самовольное размещение. Для юридических лиц он составляет до одного миллиона рублей. Особое внимание уделяется зданиям, которые являются памятниками или объектами культурного наследия. Размещение рекламы на них подразумевает еще больший штраф».