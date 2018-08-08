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17:50 (мск), источник: НИА Иркутск

На центральных улицах Иркутска демонтировали около двух тысяч незаконных рекламных конструкций

В Иркутске в рамках акции «Рекламный патруль» проходят рейды по сносу рекламных конструкций и баннеров, очистке фасадов зданий, остановочных пунктов, фонарных столбов от самовольной рекламы. В ходе мероприятий на центральных улицах Иркутска демонтировано около двух тысяч незаконных рекламных объектов. Об этом во время очередного рейда сообщила заместитель мэра — председатель комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева.

Источник: admirk.ru

«Более 80% всех рекламных материалов на территории округа являются незаконными и были установлены самовольно. Рекламные баннеры на фасаде домов, которые мы сегодня демонтировали, были размещены без соответствующих разрешений. Это противоречит правилам благоустройства Иркутска», — подчеркнула глава Правобережного округа.

В соответствии с данными правилами размещение плакатов, объявлений, листовок, афиш, печатных сообщений, изображений и надписей разрешается только в специально отведенных местах. Это информационные щиты, доски, стенды, стойки, тумбы и другие конструкции, сообщает пресс-служба администрации города.

Как пояснил начальник департамента правовой работы аппарата администрации Иркутска Владимир Григорьев, на территории города утверждена схема размещения рекламных конструкций, на их установку и эксплуатацию выдается специальное разрешение. Таким образом, все рекламные объекты, которые появляются вне схемы, являются незаконными и подлежат демонтажу.

«Самовольные баннеры, рекламные растяжки и подобные конструкции подлежат демонтажу на основании предписания администрации. Если в установленный срок собственник, которому было выдано такое предписание, не осуществил демонтаж, то эти работы проводятся администрацией города самостоятельно. Впоследствии эти затраты в муниципальный бюджет возмещает нарушитель, — отметил Владимир Григорьев. — Кроме того, предусмотрен административный штраф за самовольное размещение. Для юридических лиц он составляет до одного миллиона рублей. Особое внимание уделяется зданиям, которые являются памятниками или объектами культурного наследия. Размещение рекламы на них подразумевает еще больший штраф».

Напомним, Общественная палата Иркутска также выступила с инициативой, предлагая горожанам фиксировать проблемные, по их мнению, места с баннерами, вывесками, листовками, объявлениями и выкладывать фотографии с указанием адреса в специальные группы в социальных сетях. Все заявки передаются для отработки в профильные комитеты.

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