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12:13 (мск), источник: Городской репортер

Горожанам напомнили об ограничении движения в дни матчей на «Ростов Арене»

11 и 19 августа, в дни домашних матчей ФК «Ростов» на стадионе «Ростов Арена», в городе будет ограничено движение, сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Так, с 23:00 11 августа до 01:00 12 августа, а также с 23:00 19 августа до 01:00 20 августа будет ограничено движение по ул. Левобережной (на участке от кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда пр. Ворошиловский до съезда с Ворошиловского моста) и по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережной.

Кроме того, с 18:00 11 августа до 01:00 12 августа, а также с 18:00 19 августа до 01:00 20 августа будет прекращено сквозное движение транспортных средств по пешеходно-транспортным проездам с западной и восточной стороны стадиона и по съезду с Южного подъезда к Ростову (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережной (съезд к ул. Пойменной, 1).

11 августа «Ростов» сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов», а 19 августа — с клубом «Енисей» из Красноярска.

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