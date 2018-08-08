Горожанам напомнили об ограничении движения в дни матчей на «Ростов Арене»
11 и 19 августа, в дни домашних матчей ФК «Ростов» на стадионе «Ростов Арена», в городе будет ограничено движение, сообщает
11 и 19 августа, в дни домашних матчей ФК «Ростов» на стадионе «Ростов Арена», в городе будет ограничено движение, сообщает
Так, с 23:00 11 августа до 01:00 12 августа, а также с 23:00 19 августа до 01:00 20 августа будет ограничено движение по ул. Левобережной (на участке от кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда пр. Ворошиловский до съезда с Ворошиловского моста) и по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережной.
Кроме того, с 18:00 11 августа до 01:00 12 августа, а также с 18:00 19 августа до 01:00 20 августа будет прекращено сквозное движение транспортных средств по
11 августа «Ростов» сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов», а 19 августа — с клубом «Енисей» из Красноярска.