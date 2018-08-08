Из Сочи в Севастополь: лайнер «Князь Владимир» возобновил круиз

Круизный лайнер «Князь Владимир» должен был отправиться в первый рейс в этом году 29 апреля из Сочи. Однако позже его перенесли на 6 мая по техническим причинам. Затем он был отменен из-за пожара. Позже появилась информация об отмене всех рейсов до августа.