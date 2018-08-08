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12:20 (мск), источник: РИА Крым

Из Сочи в Севастополь: лайнер «Князь Владимир» возобновил круиз

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Лайнер «Князь Владимир» в среду утром вышел из порта Сочи в свой первый круиз в 2018 году. Об этом РИА Новости Крым сообщили в круизной компании «Инфофлот».

Источник: РИА "Новости"

«Лайнер отправился из Сочи в начале 10-го утра», — отметили в компании.

Круизный лайнер «Князь Владимир» должен был отправиться в первый рейс в этом году 29 апреля из Сочи. Однако позже его перенесли на 6 мая по техническим причинам. Затем он был отменен из-за пожара. Позже появилась информация об отмене всех рейсов до августа.

Регулярное круизное сообщение по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи открылось 11 июня 2017 года. Всего в прошлый сезон было совершено 18 рейсов. В этом году было запланировано 23 рейса, последний назначен на 6 октября. Всего на судне доступно 337 кают. Лайнер вмещает около 800 пассажиров и 230 членов экипажа.

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