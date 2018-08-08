Из Сочи в Севастополь: лайнер «Князь Владимир» возобновил круиз

«Лайнер отправился из Сочи в начале 10-го утра», — отметили в компании.
Круизный лайнер «Князь Владимир» должен был отправиться в первый рейс в этом году 29 апреля из Сочи. Однако позже его перенесли на 6 мая по техническим причинам. Затем он был отменен из-за пожара. Позже появилась информация об отмене всех рейсов до августа.
Регулярное круизное сообщение по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи открылось 11 июня 2017 года. Всего в прошлый сезон было совершено 18 рейсов. В этом году было запланировано 23 рейса, последний назначен на 6 октября. Всего на судне доступно 337 кают. Лайнер вмещает около 800 пассажиров и 230 членов экипажа.