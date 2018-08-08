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11:47 (мск), источник: ТАСС

Немецкий астронавт сфотографировал с МКС пострадавшую от засухи Европу

На снимках Александера Герста видно высохшую коричневую землю там, где была растительность.

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Астронавт Александер Герст сделал фото центральной Европы и, в частности, Германии с Международной космической станции (МКС) с целью показать масштабы засухи, охватившей регион. Снимки он опубликовал в Twitter.

С высоты 400 км Европа представляет собой «шокирующее зрелище» в виде высохшей земли, отметил астронавт.

То, что должно было быть зеленым, теперь коричневое. Никогда не видел такого.
Александер Герст
Астронавт

Отдельно Герст опубликовал фото практически полностью коричневой Португалии: «Выглядит, как смесь пыли, дыма и песка», — прокомментировал он.

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Герст регулярно публикует фотографии из миссии Европейского космического агентства (ЕКА) Horizons. Летом этого года космонавт успел задокументировать из космоса лесные пожары в Калифорнии и Португалии.

Европейские страны столкнулись с аномальной жарой в июле и августе этого года. Согласно данным Немецкого крестьянского союза (DBV), жаркое лето 2018 года сулит Германии худший урожай за последние 100 лет. Кроме того, засуха привела к обмелению крупных рек страны.

Из-за жары вспыхнули лесные пожары в Греции, Португалии и Швеции. Как сообщают местные власти и СМИ, число жертв июльских пожаров в Греции достигло 91, а в Португалии — по меньшей мере 44. Леса горят и на юге Испании, однако пострадавших пока нет. Огонь также уничтожил 25 тыс. гектаров лесов в Швеции, к тушению была привлечена военная авиация.

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