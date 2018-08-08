В столичных домах установят современные счетчики
В 230 многоквартирных домах в Кишиневе будут установлены современные счетчики последнего поколения типа MULTICAL для измерения потребления тепловой энергии.
В 230 многоквартирных домах в Кишиневе будут установлены современные счетчики последнего поколения типа MULTICAL для измерения потребления тепловой энергии.
Работы начались сегодня и продлятся около 6 недель, сообщает Noi.md.
Новые измерительные приборы будут обеспечивать гораздо более высокую степень точности и прозрачность потребления тепловой энергии, а также более высокую емкость для архивирования данных (ежечасно, ежедневно, ежемесячно и ежегодно). Благодаря функции дистанционной передачи данных можно будет автоматизировать процессы, чтобы специалисты компании могли в любое время просматривать точную и конкретную информацию о подаче тепловой энергии в соответствующем жилом здании.
По словам генерального директора «Termoelectrica» Вячеслава Ени, замена счетчиков предусмотрена Планом деятельности и инвестиционным планом предприятия «Termoelectrica» на 2018 год и является приоритетной задачей, учитывая, что срок эксплуатации старого оборудования, которое будет заменено в этом году, составляет около 20 лет.