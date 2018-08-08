В столичных домах установят современные счетчики

Новые измерительные приборы будут обеспечивать гораздо более высокую степень точности и прозрачность потребления тепловой энергии, а также более высокую емкость для архивирования данных (ежечасно, ежедневно, ежемесячно и ежегодно). Благодаря функции дистанционной передачи данных можно будет автоматизировать процессы, чтобы специалисты компании могли в любое время просматривать точную и конкретную информацию о подаче тепловой энергии в соответствующем жилом здании.