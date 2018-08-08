Тела шести молдаван, погибших в ДТП в Калужской области, доставили на родину
Тела шести наших соотечественников, погибших в ДТП в Калужской области России, доставили этим утром на родину.
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Тела шести наших соотечественников, погибших в ДТП в Калужской области России, доставили этим утром на родину.
Расходы взяло на себя правительство.
Еще четверо из восьми пострадавших молдаван должны прибыть в Кишинев сегодня вечером.
Их состояние улучшилось, но за ними наблюдают врачи экипажа SMURD.
Напомним, авария в Калужской области произошла в воскресенье утром. Автобус с нашими согражданами столкнулся с другой машиной.