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15:42 (мск), источник: Publika.md

Тела шести молдаван, погибших в ДТП в Калужской области, доставили на родину

Тела шести наших соотечественников, погибших в ДТП в Калужской области России, доставили этим утром на родину.

Источник: Publika.md

Расходы взяло на себя правительство.

Еще четверо из восьми пострадавших молдаван должны прибыть в Кишинев сегодня вечером.

Их состояние улучшилось, но за ними наблюдают врачи экипажа SMURD.

Напомним, авария в Калужской области произошла в воскресенье утром. Автобус с нашими согражданами столкнулся с другой машиной.

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