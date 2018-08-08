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12:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярцам рассказали, что кто споет на День города

Голосовать за хедлайнера не стали — выбрали из общих интересов.

Красноярцам рассказали о программе празднования Дня города, которое состоится 25 августа. Начнем с того, что волнует горожан больше всего — с хедлайнера. Пару месяцев назад в воздухе витала идея пригласить популярных молодежных исполнителей. Даже решили было отдать право решать самим красноярцам. А потом поняли, что толку из этого не выйдет — у миллиона жителей миллион предпочтений. И тогда остановились на варианте, который, уже проверено, понравится большинству: пригласили Хор Турецкого.

Для массового гуляния перекроют проспект Мира, также будут развернуты локации на Театральной площади, на площади Мира. По словам замруководителя департамента социального развития города Дениса Антонова, все локации будут разделены на четыре тематических маршрута: гастрономический маршрут, семейный, маршрут здоровья и маршрут увлечений.

Начало работы всех праздничных локаций — с 10 часов утра. А завершится праздник фейерверком в 22.45.

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