Красноярцам рассказали, что кто споет на День города

Красноярцам рассказали о программе празднования Дня города, которое состоится 25 августа. Начнем с того, что волнует горожан больше всего — с хедлайнера. Пару месяцев назад в воздухе витала идея пригласить популярных молодежных исполнителей. Даже решили было отдать право решать самим красноярцам. А потом поняли, что толку из этого не выйдет — у миллиона жителей миллион предпочтений. И тогда остановились на варианте, который, уже проверено, понравится большинству: пригласили Хор Турецкого.