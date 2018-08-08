В Омске хотели завезти десятки тонн подозрительных арбузов
На омские прилавки едва не попали подозрительные арбузы. Региональный Россельхознадзор задержал на
На омские прилавки едва не попали подозрительные арбузы. Региональный Россельхознадзор задержал на
Во время проверки большегруза и сопроводительных документов установили, что водитель перевозит две партии арбузов общим весом 40 тонн, а вместе с этим выявили и нарушения.
«Установлено, что в фитосанитарном сертификате страны — экспортера отсутствует информация о производителе продукции, не позволяющая установить место ее фактического происхождения, что является нарушением положений Международного стандарта по фитосанитарным мерам», — сообщили в ведомстве.
На перевозчиков возбудили дела об административных нарушениях, а подозрительные арбузы не пустили в Омскую область, бахчевые вернули в Казахстан.