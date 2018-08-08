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12:26 (мск), источник: СуперОмск

В Омске хотели завезти десятки тонн подозрительных арбузов

На омские прилавки едва не попали подозрительные арбузы. Региональный Россельхознадзор задержал на российско-казахстанской границе грузовой автомобиль, который перевозил бахчевые.

Во время проверки большегруза и сопроводительных документов установили, что водитель перевозит две партии арбузов общим весом 40 тонн, а вместе с этим выявили и нарушения.

«Установлено, что в фитосанитарном сертификате страны — экспортера отсутствует информация о производителе продукции, не позволяющая установить место ее фактического происхождения, что является нарушением положений Международного стандарта по фитосанитарным мерам», — сообщили в ведомстве.

На перевозчиков возбудили дела об административных нарушениях, а подозрительные арбузы не пустили в Омскую область, бахчевые вернули в Казахстан.

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