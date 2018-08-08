В Омске хотели завезти десятки тонн подозрительных арбузов

Во время проверки большегруза и сопроводительных документов установили, что водитель перевозит две партии арбузов общим весом 40 тонн, а вместе с этим выявили и нарушения.

«Установлено, что в фитосанитарном сертификате страны — экспортера отсутствует информация о производителе продукции, не позволяющая установить место ее фактического происхождения, что является нарушением положений Международного стандарта по фитосанитарным мерам», — сообщили в ведомстве.